Kramný byl odsouzený v roce 2016. Žádost o obnovu soudního řízení podal on sám. První žádost o obnovu Kramný a jeho advokátka Jana Rejžková stáhli. Druhé krajský soud nevyhověl a návrh zamítl.
Manželka Monika (†36) dcerka a Klára (†8) byly nalezeny 30. července 2013 mrtvé v hotelovém pokoji v Hurgadě. Kramný, který byl zatčen v únoru 2014 a obviněn z dvojnásobné vraždy, se hájil, že celá rodina trpěla silnými žaludečními problémy a otravou.
Čeští znalci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě po opakované pitvě dospěli k závěru, že oběti nezemřely na otravu, ale na akutní selhání srdce po zásahu elektrickým proudem.
Petr Kramný – Chladnokrevná vražda manželky a dcery v egyptském hotelovém pokoji? Videohub
Petr Kramný – Chladnokrevná vražda manželky a dcery v egyptském hotelovém pokoji? Videohub
„Krajskému soudu v Ostravě byl doručen návrh na povolení obnovy řízení ve věci odsouzeného Petra Kramného. Další postup zatím nelze předvídat, předseda senátu se musí s věcí seznámit a poté rozhodne o dalším postupu,“ uvedl mluvčí soudu Igor Krajdl.
Nová zjištění?
Pole Spolku Šalamoun, který dlohou dobu upozorňuje na nesrovnalostiv případu, se objevily nová zjištění. „Revizní znalec dospěl k závěrům, které skutečně nemají oporu v tom spisovém materiálu ani v nálezech na těch tělech, ani na těch orgánech. Takže proto tam jsou některé závěry, které jsou fatálně chybné,“ uvedl pro tn.cz předseda spolku Šalamoun Václav Peričevič.
Celý případ stál na nepřímých důkazech a střetu znaleckých posudků. Chyběl přímý očitý svědek nebo jasný důkaz o tom, jak přesně byl elektrický proud k tělům přiveden. Kramný celou dobu svou vinu popírá. Obrátil se i na Evropský soud pro lidská práva, který ale jeho stížnost v roce 2025 zamítl.
Trest Kramnému vyprší 2042, po dvou třetinách si ale může požádat o podmínečné propuštění. Takou šanci má zhruba v roce 2032. Jeho případ se stal námětem několika televizních zpracování.