Andrij (19) zmizel během bouřky v jezeře Most: Zoufalá rodina prosí o pomoc!
Na začátku srpna se přes Ústecký kraj přehnala silná bouře. Během ní se v jezeře Most ztratili dva návštěvníci. Tělo jednoho z nich o pár dní později našla policie. Po druhém mladíkovi jako by se slehla zem. Vyšetřovatelé se z pátrání ve vodě přesunuli na břeh. Rodina se ho rozhodla hledat na vlastní pěst. Prosí veřejnost o informace.
V úterý 4. srpna se Ústeckým krajem přehnala náhlá a silná bouře. Zdevastovala mnoho zahrad i přístřešků. Životně nebezpečnou se stala pro návštěvníky jezera Most, kteří se zrovna koupali ve vodě.
Při bouři se v jezeře ztratili na paddleboardu dva mladíci. Policie po nich začala okamžitě pátrat. Tělo staršího z nich (†28) našla o pár dní později. Po mladším jako by se slehla zem. Během následujících týdnů záchranné složky prohledávaly úsek po úseku vodu, poté se přesunuly na břeh.
„Bohužel ani veškeré úsilí policistů a nasazení techniky nevedlo k vypátrání osoby. V současné době bude probíhat pátrání pozemními kontrolami břehů a přilehlého okolí a také ze vzduchu za použití dronů,“ uvedla minulý týden policie.
Rodina je zoufalá, a tak se rozhodla ztraceného syna hledat na vlastní pěst. Mladík se jmenuje Andrii Smetaniuk (19), pochází z Ukrajiny a trvalé bydliště má v Praze. Je vysoký 170 až 175 centimetrů. Má hnědé oči, hnědočerné vlasy a střední postavu.
Rodina podle TN.cz prosí všechny, kteří byli během bouřky u jezera, aby zkontrolovali své telefony, kamery, drony a další zařízení. V případě, že někdo má z doby neštěstí jakékoliv nahrávky nebo fotografie, byť jen sekundové nebo zdánlivě nepodstatné, rodina žádá o jejich zaslání Policii České republiky. V této situaci mohou jakékoliv materiály pomoci s pátráním a určením poslední polohy pohřešovaného Andrije.
Jezero má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města.