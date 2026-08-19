Nezletilé dívce kupovala alkohol matka: Policie odhalila na Chomutovsku řadu mladých opilců!
Policisté v Chomutově a v Jirkově si v pátek posvítili na pití alkoholu mezi mladistvými. Výsledky kontroly byly doopravdy šokující. Strážníci odhalili celou řadu nezletilých pod vlivem alkoholu a v jednom případě dívce dokonce nechávala nalévat její vlastní matka!
Policisté měli během páteční noci skutečně velmi napilno. Za jedinou noc stihli 343 kontrol osob, u kterých podezírali nízký věk a alkohol v krvi. Zároveň ve stejnou noc provedli i dopravní akci, během které zkontrolovali 66 různých vozidel.
Odhalili celou řadu přestupků zahrnující pobyty cizinců anebo řidiče bez řidičáku. Nejvíc jich však bylo v kategorii podnapilých nezletilých. Ty odhalili hned čtyři! „Jednalo se o dva mladíky a dvě dívky, z nichž jedné ještě nebylo ani patnáct let. Hodnoty, které jim test na alkohol ukázal, se pohybovaly od 0,17 do 0,33 promile,“ upřesnili policisté.
V jednom případě ale policisté zůstali v šoku. Při kontrole v baru totiž dívka byla v přítomnosti rodičů. A alkohol jí tam dokonce koupila její vlastní matka! Policisté její jednání předali k přešetření právním orgánem, je podezřelá z přestupku. Všechny případy mladistvých podnapilých také předali k prověření oddělení sociálně právní ochrany dítěte.
V podobných zátazích hodlá policie pokračovat.
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