Tragická smrt kněze: Koupal se přes zákaz vstupu do vody!
V polském letovisku Darlówo na pobřeží Baltu se utopil katolický kněz (†53), zachránit se podařilo jen ženu, která jej doprovázela. Oba se koupali v moři, přestože na pláži byla vyvěšena červená vlajka signalizující zákaz vstupu do vody, informovala polská média. Okolnosti neštěstí, které se stalo v pondělí večer, vyšetřuje prokuratura.
Topícího se kněze vytáhli z vody přivolaní záchranáři, pokusy o jeho oživení ale byly marné. Ženu, která se zachytila vlnolamu, se podařilo zachránit a převézt do nemocnice, uvedla na svém webu televize TVN24.
Podle záchranářů se u pobřeží právě vyskytoval silný zpětný proud, který dokáže strhnout na širé moře i zdatné plavce. „Silně rozbouřené moře a vysoké vlny komplikovaly záchranu. Byl to boj s časem a živlem,“ uvedli záchranáři.
Farář byl u moře s větší skupinou přátel. V jednu chvíli se rozhodl vykoupat se spolu s jednou známou, přestože je ostatní přemlouvali, aby do vody nešli. Dvojici pak strhl proud. Lidé na pláži přivolali pomoc. Zachránit se ale podařilo jen ženu, řekla portálu Wirtualna Polska mluvčí prokuratury.
Baltské moře nevypadá hrozivě, u břehu je mělké, ale pokud vane vítr, mohou se proudy vyskytnout i na dříve zcela klidných místech, poznamenal portál. Záchranáři lidem radí nevyčerpávat se marnou snahou plavat proti proudu, ale snažit se odplavat stranou, podél pláže, aby se dotyčný udržel nad vodou a mohl volat o pomoc.
Neštěstí se přihodilo v době, kdy plavčíci už opustili pláž, protože jim skončila pracovní doba, placená z obecní pokladny. Záchranáři ujišťují, že na pláži nechali vyvěšenou červenou vlajku. Lidé ale zákaz často ignorují, zvláště když už pláže nejsou pod dozorem.
V Polsku se každé léto utopí 200 až 400 lidí, letos policie zaznamenala zatím 139 případů. Někteří lidé na plážích požívají alkohol, který často bývá na dosah ruky, poznamenal v televizi ředitel Námořní pátrací a záchranné služby Sebastian Kluska na konci června, kdy se za jeden den utopili čtyři lidé.
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