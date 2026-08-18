Detaily vraždy v Českých Budějovicích: Agresor zabil svou partnerku!
Jihočeská policie od minulého týdne vyšetřuje vraždu za bílého dne. V Českých Budějovicích zaútočil agresor na cyklostezce a usmrtil ženu. Pár se údajně znal. Svědci promluvili o okamžicích během vraždy.
V neděli 16. srpna došlo na jihu Čech k brutální vraždě za bílého dne. Na cyklostezce v Českých Budějovicích u Jiráskova jezu muž zaútočil na ženu nožem. Přes resuscitaci se ji už nepodařilo zachránit.
„Policisté z oddělení hlídkové služby byli na místě během několika minut a útočníka zadrželi. Ženě již nedokázali pomoci. Nikomu dalšímu se nic nestalo,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Dodal, že motivem byly dlouhodobé partnerské spory. Obviněnému hrozí až osmnáctileté vězení. Od té doby se případem zabývají jihočeští vyšetřovatelé. Není ale jasné, jaký byl mezi nimi vztah. Vraždu popsalo několik svědků, kteří se v okolí pohybovali bezprostředně po neštěstí.
„Jel jsem zrovna na kole a slyšel jsem výstřel a hned tam bylo asi šest policejních aut a týpek na zemi a malá holčička tam brečela,“ popsal svědek na sociálních sítích. Další se přidali s tím, že viděli muže v poutech a mladší ženu.
Jedná se o třetí letošní vraždu na jihu Čech. V lednu podle policie zavraždil muž svou partnerku na Strakonicku. V březnu pak podle policie opilý cizinec nožem zabil v Prachaticích muže.
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