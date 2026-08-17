Hororový útok v Trebišově: Mladíka (15) sekali mačetou hlava nehlava

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: Andrea Vídeňská - 
17. srpna 2026
14:14

Brutální útok mačetou se odehrál v pátek večer v Trebišově. Dva muži tam podle policie napadli nezletilého mladíka. Ten utrpěl několik sečných zranění a skončil v košické nemocnici. Policie případ vyšetřuje jako pokus o vraždu. Podezřelí se po útoku sami přihlásili na policii a skončili v cele.

Město Trebišov se během pátečního večera stalo centrem děsivé scény. Nezletilý mladík (15) se dostal do potyčky se dvěma muži, která během chvíle vyvrcholila v brutální útok. Útočníci (23 a 40) vytáhli na chlapce mačetu, informuje deník Plus jeden den.

Zběsilý útok

Nejprve ho měli udeřit do hlavy, a když se po ráně skácel k zemi, běsnění pokračovalo. Do mladíka pak měli mačetami sekat hlava nehlava. Teenager utrpěl několik hlubokých ran a musel být převezen do nemocnice v Košicích, kde ho čeká několika týdenní léčba. Podle policie měl přitom štěstí v neštěstí. Dvojice na něj měla zaútočit mačetou s cílem ho zabít.

Děsivý útok zastavil až příchod příbuzného napadeného. Teprve pak vzali oba podezřelí nohy na ramena a dali se na útěk. Zraněného chlapce nechali ležet na místě. O několik hodin později se v obou mužích zřejmě hnulo svědomí a posíleni notnou dávkou alkoholu se sami dostavili na policejní služebnu. Případem se nyní zabývají krajští kriminalisté, kteří útok vyšetřují jako pokus o vraždu. Oba muži skončili v policejní cele.

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Muž vyhrožoval revizorům v Praze mačetou.
Zdroj: Policie ČR

Témata:
útokmačetaSlovenskopolicienemocniceTrebišovpokus o vražduzranění
Andrea Vídeňská
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