Maminku Kateřinu ve Francii umlátil expartner?! Kamarádi promluvili

Kateřinu měl ve Francii umlátit expartner.
Kateřinu měl ve Francii umlátit expartner.
Kateřinu měl ve Francii umlátit expartner.
Elitní jednotka GIGN. (Ilustrační foto)
Bollène.
Autor: btk, ČTK - 
12. srpna 2026
05:00

Muž českého původu, který po službě ve francouzské cizinecké legii získal zdejší občanství, je ve Francii obviněn z vraždy své bývalé partnerky. Podle dostupných informací se vražda odehrála ve čtvrtek v Bollène na jihu Francie. K úmrtí maminky Kateřiny se mezitím vyjádřili blízcí.

Mojmir G. (54), který na jaře v komunálních volbách kandidoval na listině podporované krajně pravicovým Národním sdružením (RN), je obviněn z vraždy a nedovoleného držení zbraní. Podle vyšetřovatelů se vraždy dopustil mimořádně brutálním způsobem opakovanými údery do hlavy. Podle serveru La Provence na ženu žárlil a nedokázal se smířit s rozchodem. Násilí vůči ženě se podle úřadů dopustil už v červnu právě v souvislosti s ukončením vztahu. Ve čtvrtek ho zadržela elitní zásahová jednotka GIGN. Skončil ve vazbě.

K úmrtí ženy se už na sociálních sítích vyjádřili blízcí. „Rád bych vzdal hold této mimořádné a zářivé ženě a podnikatelce, která se v našem regionu tak skvěle integrovala. Domácí násilí nesmíme přehlížet, je pohromou, proti které se musíme každý den bouřit,“ napsal jeden ze známých. „Tak moc mě to mrzí, Kačí, odpočívej v pokoji,“ dodala kamarádka. 

La Provence podotýká, že když se Mojmir G. v březnu ucházel o přízeň voličů, tak mimo jiné navrhoval vytvoření krizového zařízení určeného k bezpečnému ubytování žen, které se staly oběťmi domácího násilí. Jestli má muž stále české občanství, není zřejmé. O dvě děti páru se nejprve postarala nemocnice v Avignonu a nyní jsou v náhradní péči.

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Policie dopadla muže podezřelého z vraždy z roku 2010, k níž došlo v Karlíně.
Zdroj: Policie ČR
Kateřinu měl ve Francii umlátit expartner.
Kateřinu měl ve Francii umlátit expartner.
Kateřinu měl ve Francii umlátit expartner.
Elitní jednotka GIGN. (Ilustrační foto)
Bollène.

Témata:
smrtčechčeškalegieKateřinavyšetřovánícizinecká legievraždaFrancieVolby do zastupitelstev obcí v ČeskuNárodní sdruženíBollène
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ford skorpio ( 12. srpna 2026 08:07 )

Aha ? Takže případná nevěra je potřeba vyřešit úkladnou Vraždou a Tyranií na ženě ? 😕

Máš hodně "zpřeházeny" životní hodnoty ! 👎

ford skorpio ( 12. srpna 2026 08:00 )

Redaktoři z Blesku, víte a ctíte co je Pieta k zemřelému. Nota bene pokud jde o násilný Trestný čin ?

Jeden z hlavních důvodů Vás nekupovat v tištěné podobě v kiosku ! 👎

Že Vás to nikdo nenaučil ani se nedivím ? 😕

Což takhle ještě jednou a znova ? Tragédie České občanky/ a rodiny ve Francii Bohužel.

Uvědomte si, že to byla vystrašená maminka dětí !

Petr Pan ( 12. srpna 2026 07:19 )

Taková díra kde si vidí i do hrnce.Tam nasazené parohy spustí blázna hned.

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