Maminku Kateřinu ve Francii umlátil expartner?! Kamarádi promluvili
Muž českého původu, který po službě ve francouzské cizinecké legii získal zdejší občanství, je ve Francii obviněn z vraždy své bývalé partnerky. Podle dostupných informací se vražda odehrála ve čtvrtek v Bollène na jihu Francie. K úmrtí maminky Kateřiny se mezitím vyjádřili blízcí.
Mojmir G. (54), který na jaře v komunálních volbách kandidoval na listině podporované krajně pravicovým Národním sdružením (RN), je obviněn z vraždy a nedovoleného držení zbraní. Podle vyšetřovatelů se vraždy dopustil mimořádně brutálním způsobem opakovanými údery do hlavy. Podle serveru La Provence na ženu žárlil a nedokázal se smířit s rozchodem. Násilí vůči ženě se podle úřadů dopustil už v červnu právě v souvislosti s ukončením vztahu. Ve čtvrtek ho zadržela elitní zásahová jednotka GIGN. Skončil ve vazbě.
K úmrtí ženy se už na sociálních sítích vyjádřili blízcí. „Rád bych vzdal hold této mimořádné a zářivé ženě a podnikatelce, která se v našem regionu tak skvěle integrovala. Domácí násilí nesmíme přehlížet, je pohromou, proti které se musíme každý den bouřit,“ napsal jeden ze známých. „Tak moc mě to mrzí, Kačí, odpočívej v pokoji,“ dodala kamarádka.
La Provence podotýká, že když se Mojmir G. v březnu ucházel o přízeň voličů, tak mimo jiné navrhoval vytvoření krizového zařízení určeného k bezpečnému ubytování žen, které se staly oběťmi domácího násilí. Jestli má muž stále české občanství, není zřejmé. O dvě děti páru se nejprve postarala nemocnice v Avignonu a nyní jsou v náhradní péči.
Aha ? Takže případná nevěra je potřeba vyřešit úkladnou Vraždou a Tyranií na ženě ? 😕
Máš hodně "zpřeházeny" životní hodnoty ! 👎