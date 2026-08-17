Česká republika zdaleka není tak nevinná, jak by se na první pohled mohlo u malé země v srdci Evropy zdát. Vedou sem totiž stopy obávaného mexického kartelu CJNG. V červnu 2026 tu policie zadržela čtyři muže, kteří mají být s kartelem spojováni. Dva z nich se podle vyšetřovatelů pokoušeli v Česku sehnat samopaly, granátomety, a dokonce minomety. A čím chtěli za takový arzenál zaplatit? Drogami. Nabízet měli především fentanyl a pervitin, určené pro americký trh. Dva ze zadržených už Česko vydalo do Spojených států, kde čelí obvinění. O osudu dalších dvou mužů se stále rozhoduje. Čím vším se brutální kartel zapsal do historie?
Obávaný mexický kartel kupoval v Česku zbraně: Kdo za ním stojí a čeho je schopný?
1.Válka o moc
CJNG se nezrodil jen tak z ničeho. Vznikl z rozpadlého drogového kartelu Milenio, který se po smrti svého mocného bosse v roce 2010 začal štěpit a bojovat o moc. Jedna z odnoží nakonec své soupeře převálcovala a postupně z ní vyrostl jeden z nejbrutálnějších mexických kartelů současnosti.
V roce 2009 se poprvé výrazně zapsali do povědomí veřejnosti děsivým způsobem. V opuštěném nákladním autě se našla těla tří mužů a vzkaz, kterým se skupina označovala za „zabijáky Zetas“. O několik let později už si troufla i na mexickou armádu. V roce 2015 její členové sestřelili vojenský vrtulník pomocí raketometu. Při útoku zemřelo šest vojáků. Kartel je také nechvalně proslulý svou brutalitou. Obětem měl vyrvávat srdce z hrudi, těla rozpouštět v sudech s kyselinou, a nešetřil dokonce ani těhotné ženy.
2.Lídrem byl bývalý policista
Příběh šéfa kartelu přezdívaného El Mencho by vydal na román. Muž, který se nakonec stal jedním z nejmocnějších narkobaronů v Mexiku, totiž kdysi stál na opačné straně zákona. El Mencho vyrůstal v chudé rodině, která se živila pěstováním avokád. Už od dětství dřel na polích. Později se dostal nelegálně do Spojených států a po návratu do Mexika dokonce nastoupil k policii v Jaliscu.
Jenže policejní uniforma mu dlouho nevydržela. El Mencho postupně přešel na druhou stranu barikády a z bývalého policisty se stal obávaný zločinec. Vypracoval se až do čela kartelu CJNG.
3.Hračky pro děti, jídlo pro chudé
Na veřejnosti se kartel prezentoval úplně jiným způsobem. Během pandemie covidu jeho členové rozdávali dětem hračky a v některých oblastech také potravinové balíčky. Podle zdrojů šlo o součást propagandy a snahy získat si přízeň místních obyvatel.
4.V hlavní roli avokádo
Kartel si postupně našel další zlatý důl. Avokádo. Obrovský byznys s oblíbeným ovocem začal být pro některé pěstitele spíš noční můrou. Kartel po nich údajně šlapal a požadoval peníze za „ochranu“. Kdo odmítl platit, mohl čelit výhrůžkám, únosu nebo násilí.
Strach farmářů postupně přerostl v zoufalý odpor. Někteří farmáři už nechtěli jen přihlížet a začali se organizovat do ozbrojených skupin, které měly chránit jejich rodiny, úrodu i samotné farmy. Z avokádových farem se tak v některých částech Mexika stalo bojiště zločineckých skupin.
5.El Mencho padl, kartel žije dál
Smrt El Mencha rozhodně neznamená, že je s kartelem CJNG konec. Mocná organizace má obrovskou síť lidí a působí v řadě částí Mexika, takže její fungování nestojí jen na jednom muži. Po smrti dlouholetého bosse se tak nyní rozjíždí boj o to, kdo usedne na uvolněný trůn. O moc se mohou začít přetahovat různí představitelé kartelu a nikdo neví, kdo z toho nakonec vyjde jako vítěz.
6.Masové hroby a nevinné oběti
Hrůzné stopy po řádění kartelu se v Mexiku objevovaly i v podobě masových hrobů. V roce 2019 například vyšetřovatelé poblíž Guadalajary narazili na hrob, ve kterém byly ostatky nejméně 50 lidí.
Ještě děsivější je ale příběh tří mladých studentů filmu. Ti se dostali do rukou kartelu a podle vyšetřovatelů doplatili na tragický omyl. Členové zločinecké skupiny je totiž údajně považovali za spolupracovníky konkurenčního gangu. Mladíci byli uneseni a zavražděni, přestože podle všeho neměli se světem mexické mafie nic společného.
7.Obrovské peníze a vojenská technika
CJNG rozhodně nepůsobil jako obyčejný gang z ulice. Údajně měl kartel majetek v hodnotě desítek miliard dolarů a jeho lidé byli vyzbrojeni jako malá armáda. Při zásazích policie narazila na obrněná auta i těžké zbraně. Mezi zabavenou výzbrojí se měla objevit například obří puška Barrett ráže 50. Některá auta navíc ozbrojenci upravili tak, aby z nich mohli střílet jako z kulometů.
8.Galerie
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