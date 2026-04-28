Horor v Paříži: Mladíka mačetami napadlo 10 lidí
Asi deset lidí napadlo v pondělí odpoledne v pařížském metru 17letého mladíka mačetou. Mladý muž utrpěl zranění na obličeji. Podezřelí z útoku, který by podle prvních závěrů vyšetřování mohl souviset s rivalitou mezi dvěma čtvrtěmi, jsou na útěku. S odvoláním na policejní zdroj to dnes napsala agentura AFP a francouzské servery.
O incidentu poprvé informoval deník Le Parisien. Mladík byl ve stanici Oberkampf na lince 5 pařížského metra, když jej desítka osob krátce před 16:00 vyvedla z vozu a napadla na nástupišti. Podle prvotních informací se všichni znali a pěticentimetrová rána mačetou měla být varováním, napsal deník s odkazem na zdroj blízký vyšetřování. Pachatelé uprchli a napadený se vrátil do vozu.
Mladý muž, který útočníky identifikoval, byl ošetřen na následující stanici République a převezen do nemocnice. Jeho život není podle zdrojů v ohrožení. Pařížská prokuratura už zahájila vyšetřování celého incidentu.
Na konci prosince se na lince 3 pařížského metra staly dva útoky. Při prvním 25letý muž nožem lehce zranil tři ženy a při druhém o několik dní později byl zadržen jiný muž, který cestující napadl kladivem.
