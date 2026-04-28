Neobvyklý zátah na letišti: Mniši pašovali drogy
Na mezinárodním letišti na Srí Lance proběhla rozsáhlá drogová razie, která by sama o sobě nebyla ničím výjimečným, nebýt toho, kdo v ní hrál hlavní roli. Do největšího odhaleného případu pašování drog v historii letiště bylo zapojeno 22 buddhistických mnichů. A rozhodně to nebyli žádní troškaři. Pašovali rekordních 110 kg silné marihuany v odhadované hodnotě 75 milionů korun.
Podle srílanské celní správy si měli obvinění, převážně mladí mniši-studenti, do kufrů ukrýt kolem pěti kilogramů drogy na osobu, a to velmi rafinovaně. Schovali ji za speciálně upravené falešné stěny zavazadel. Celníci nakonec zabavili celkem 110 kilogramů extrémně silné marihuany typu kush.
Drogy jako dar
Zbytek obsahu kufrů měl působit nevinně. Byl totiž vyplněn školními pomůckami a sladkostmi, aby celá zásilka na první pohled nevzbudila podezření. Zbožní studenti se podle vyšetřovatelů vraceli na Srí Lanku po čtyřdenním pobytu v Thajsku, který zafinancoval neznámý sponzor, což vyvolává celou řadu otázek.
Třiadvacátý muž, který měl podle vyšetřovatelů celou cestu organizovat, byl později také zatčen na Srí Lance, uvedl deník New York Post. Podle policie měl studentům tvrdit, že balíčky s drogami jsou jen „dar“, který mají po příletu jednoduše předat dál. Buddhističtí mniši si můžou na svůj účet připsat jedno neslavné prvenství. Celníci uvedli, že šlo o vůbec největší jednotlivý záchyt marihuany typu kush v historii tohoto letiště. Policie odhadla, že celá zásilka by se na ulici prodala zhruba za 75 milionů korun.
Falešní mniši?
Vrchní buddhističtí duchovní mezitím vydali společné prohlášení, ve kterém obviněné označili za „falešné mnichy“ a tvrdě odsoudili, že svá roucha měli zneužít k zakrytí údajné kriminální činnosti. Policie uvedla, že mnoho z podezřelých pochází z různých buddhistických chrámů a vzdělávacích institucí po celé Srí Lance.
Všech 22 mnichů bylo po nedělním prvním soudním slyšení vzato do vazby na sedm dní kvůli probíhajícím výslechům. Ačkoli úřady uvádějí, že se s případy pašování, do nichž jsou zapleteni mniši, setkávají jen výjimečně, nejde o první případ, kdy duchovní podlehli svodům a vydali se na dráhu zločinu.
