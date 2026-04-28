Teror na koncertě Swiftové: Útok odvrátili na poslední chvíli
V Rakousku začal soud s 21letým rakouským občanem, který se zodpovídá z přípravy zmařeného teroristického útoku na koncert americké zpěvačky Taylor Swiftové v srpnu 2024. Spolu s Rakušanem se severomakedonskými kořeny je před soudem i slovenský občan, který se sice podle vyšetřovatelů v přípravě útoku na koncert nepodílel, společně ale vytvořili teroristickou buňku. Oběma podle DPA hrozí až 20 let vězení.
Součástí buňky byl podle policie ještě třetí muž, který předloni podnikl útokem nožem v Mekce a který je nyní vězněn v Saúdské Arábii.
Rakušan identifikovaný jako Beran A. si mimo jiné vyhledával na internetu informace o výbušninách, vyrobil malé množství výbušniny peroxid acetonu (TATP) a opakovaně se pokoušel koupit střelné zbraně a granát. Na koncertu chtěl zabíjet nejen s pomocí výbušniny, ale také nožem, sám byl rovněž připraven při útoku zemřít.
Plány se i díky tipu od zahraniční tajné služby podařilo překazit a předloni v srpnu byl Beran A. zadržen. Trojici koncertů Swiftové ve Vídni, kde se očekávalo okolo 200.000 fanoušků, však organizátoři z bezpečnostních důvodů zrušili.
Slovenský občan Arda K., který žil ve Vídni, podle obžaloby nebyl přímo zapojen do plánování útoku na koncert, spolu s Beranem A. a Hasanem E. vězněným v Saúdské Arábii ale podle obžaloby vytvořil teroristickou buňku. Trojice v březnu 2024, tedy ještě před koncertem Swiftové, plánovala útoky na Blízkém východě, ale nakonec ho podnikl jen Hasan A., který v Mekce před Velkou mešitou bodl do krku člena ochranky a při zásahu bezpečnostních složek zranil několik lidí.
Slovák, kterého zadržela rakouská policie loni v dubnu, se chystal provést útok v Istanbulu, kam odletěl předloni v březnu. V Istanbulu byl společně s Hasanem E., který následně letecky odcestoval do Mekky, kde zaútočil. Slovák se nakonec z Istanbulu vrátil do Rakouska, aniž provedl útok.
Beran A. předloni v březnu odcestoval do Dubaje s úmyslem pobodat vojáka před mešitou a pak střílet do lidí v okolí, jak se po svém zatčení přiznal. Podle jeho výpovědi ho ale krátce před činem opustila odvaha. Po návratu do Rakouska se ale rozhodl napadnout účastníky koncertu Swiftové.
Soud se koná ve Vídeňském Novém Městě, které se nachází asi 50 kilometrů jižně od Vídně. Naplánovány jsou čtyři jednací dny, z nichž poslední se bude konat 21. května. Podle Reuters ale není jasné, zda si proces vyžádá prodloužení.
