Představení zaříkávače v egyptském hotelu skončilo smrtí: Hosta uštkl had! Vlezl mu do kalhot
Německý turista zemřel po uštknutí hadem, když asistoval při představení zaříkávače hadů v hotelu v egyptském letovisku Hurghada u Rudého moře. Informovala o tom v pondělí německá policie. Zaříkávač nechal plaza turistovi vklouznout do kalhot. Smrt muže podle agentury AFP vyšetřují německá policie a státní zastupitelství.
Sedmapadesátiletý muž, jehož totožnost nebyla zveřejněna, se začátkem dubna zúčastnil představení zaříkávače hadů v hotelu. Bavorská policie ve svém prohlášení uvedla, že během vystoupení mělo několik diváků dva plazy, pravděpodobně kobry, kolem krků. „Zaříkávač hadů poté nechal jednoho z hadů vklouznout do kalhot německého turisty,“ stojí v policejním prohlášení. Zvíře pak Němce kouslo do nohy.
Muž pocházející z bavorského okresu Unterallgäu vykazoval „jasné známky otravy“ a musel být před převozem do nemocnice resuscitován. V nemocnici později zemřel. Na dovolené byl se dvěma příbuznými. Německé úřady nyní čekají na výsledky toxikologické zprávy. Ty egyptské se podle AFP k incidentu nevyjádřily.
Joo tak to bych fakt chtěl, od nějakýho pohrArabáče si nechat strkat do kalhot jedovatýho hada. Ještě, že tu máme vždy nějakýho germánskýho vozřalu, co to vezme v deliriu na sebe! 😁