Představení zaříkávače v egyptském hotelu skončilo smrtí: Hosta uštkl had! Vlezl mu do kalhot

Německého turistu uštkl had během představení, nepřežil
Německého turistu uštkl had během představení, nepřežil
Letovisko Šarm aš-Šajch, Egypt
Egyptské letovisko Marsa Alam
Turtles Beach Resort
Autor: ČTK - 
27. dubna 2026
20:47

Německý turista zemřel po uštknutí hadem, když asistoval při představení zaříkávače hadů v hotelu v egyptském letovisku Hurghada u Rudého moře. Informovala o tom v pondělí německá policie. Zaříkávač nechal plaza turistovi vklouznout do kalhot. Smrt muže podle agentury AFP vyšetřují německá policie a státní zastupitelství.

Sedmapadesátiletý muž, jehož totožnost nebyla zveřejněna, se začátkem dubna zúčastnil představení zaříkávače hadů v hotelu. Bavorská policie ve svém prohlášení uvedla, že během vystoupení mělo několik diváků dva plazy, pravděpodobně kobry, kolem krků. „Zaříkávač hadů poté nechal jednoho z hadů vklouznout do kalhot německého turisty,“ stojí v policejním prohlášení. Zvíře pak Němce kouslo do nohy.

Muž pocházející z bavorského okresu Unterallgäu vykazoval „jasné známky otravy“ a musel být před převozem do nemocnice resuscitován. V nemocnici později zemřel. Na dovolené byl se dvěma příbuznými. Německé úřady nyní čekají na výsledky toxikologické zprávy. Ty egyptské se podle AFP k incidentu nevyjádřily.

Video  Žralok u pláže v Hurghadě způsobil paniku.  - Sociální sítě
Video se připravuje ...

Německého turistu uštkl had během představení, nepřežil
Německého turistu uštkl had během představení, nepřežil
Letovisko Šarm aš-Šajch, Egypt
Egyptské letovisko Marsa Alam
Turtles Beach Resort

Herr Najz ( 27. dubna 2026 22:27 )

Joo tak to bych fakt chtěl, od nějakýho pohrArabáče si nechat strkat do kalhot jedovatýho hada. Ještě, že tu máme vždy nějakýho germánskýho vozřalu, co to vezme v deliriu na sebe! 😁

