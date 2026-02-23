Hotelový fantom řádí v Česku: Devět vloupání, škoda 150 tisíc! Skrývá se na Slovensku?

23. února 2026 
23. února 2026
13:40

Kriminalisté pátrají po muži podezřelém z vloupání do hotelových pokojů napříč Českem. Podle policie má na kontě nejméně devět případů. Pohybovat se má převážně na Slovensku a do ČR přijíždět jen za účelem krádeží.

Policie vyhlásila celostátní pátrání po muži jménem Zdenko Svoboda. Podle dosavadních zjištění stojí za sérií vloupání do hotelových pokojů v různých regionech republiky. Vyšetřovatelé ho spojují minimálně s devíti případy, další ale nevylučují. Muž se podle kriminalistů zdržuje na území Slovenska a do České republiky pravděpodobně přijíždí jen tehdy, když plánuje další krádeže. Bezpečnostní kamery ho opakovaně zachytily v několika hotelech, přestože tam nebyl ubytovaný.

Postup měl mít vždy podobný. Do pokojů se dostával buď násilím, nebo využil špatně zavřených dveří. Během několika minut prohledal zavazadla i osobní věci hostů. Odnášel si peněženky, hotovost, platební karty, elektroniku i kabelky. Odcizené karty pak podle policie bezprostředně po činu použil k výběru peněz nebo platbám v obchodech.

Policie vyzývá veřejnost i provozovatele ubytovacích zařízení ke spolupráci. „Jmenovaný je v současné době vyhlášen v celostátním pátrání a soud na něj vydal souhlas se zadržením,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Pokud by se podezřelý muž objevil v hotelu nebo byl kdekoliv spatřen, mají lidé neprodleně kontaktovat linku 158. Výzva směřuje také přímo k hledanému, aby se dostavil na kteroukoliv policejní služebnu a své jednání vysvětlil.

Předběžná škoda dosahuje téměř 150 tisíc korun. Vyšetřovatelé však připouštějí, že konečná částka může být vyšší. Stejně tak není jisté, zda devět vloupání představuje konečný počet. Podezřelý je středně vysoký, má hnědé ustupující vlasy a šedé oči. Po českých hotelech se měl pohybovat od poloviny února do začátku loňského září. 

