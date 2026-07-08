Smrt atentátnice z Monaka: Podezřelý vrah má český původ!

Policie zadržela muže podezřelého z bombového útoku v Monaku, má český původ
Policie zadržela muže podezřelého z bombového útoku v Monaku, má český původ
Podezřelý se narodil v roce 1986 tehdejším Československu
Výbuch bomby v Monaku
Výbuch bomby v Monaku
Autor: ČTK - 
8. července 2026
14:14

Jeden z dvou zadržených mužů na Ukrajině kvůli vraždě Ukrajinky Anastasije Berezovské, kterou úřady podezřívají z podílu na bombovém útoku v Monaku, je Ukrajinec narozený v Česku, respektive v někdejším Československu. Vyplývá to z pasu muže, který ve středu zveřejnil ukrajinský protikorupční portál Antikor. Zadržený muž, který je označován jako důstojník ukrajinské vojenské rozvědky HUR, se podle pasu jmenuje Jevhen Reun a narodil se 7. července 1986 v Česku.

Reuna a druhého zadrženého, o němž je známo, že to je bývalý příslušník bezpečnostních složek, prokuratura obžalovala z úkladné vraždy a požádala o uvalení vazby bez možnosti kauce, jak uvedl server nice-matin. Podle ukrajinského poslance Oleksije Hončarenka vyšetřovatelé jejich spojení s Berezovskou zjistili díky převodům na účet zavražděné ženy. Portál Antikor uvedl, že vyšetřovatelé se nyní snaží rozkrýt, kdo za bombovým útokem v Monaku jako strůjce skutečně stojí.

V Monaku minulý týden v pondělí vybuchla podomácku vyrobená bomba, která vážně zranila ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva a jeho partnerku. Lehce zraněn byl také jejich 13letý syn. Bezpečnostní kamery podle médií zachytily osobu, která krátce před explozí u vchodu do domu položila batoh, v němž patrně byla bomba. Zmíněnou osobou byla podle úřadů Berezovská, která následně utekla do Francie, kde stopa zmizela. Vyšetřovatelé nevylučují, že za útokem stála cizí mocnost.

V pondělí se tělo Berezovské našlo u Kyjeva. Generální prokuratura uvedla, že byla zastřelena. Jeden ze zadržených se podle dřívějšího prohlášení prokuratury přiznal, že Ukrajinku zavraždil, zatímco druhý byl činu přítomen. Ukrajinské úřady uvedly, že Berezovská se do vlasti vrátila legálně, neboť v době překročení hranic ještě nebyla mezinárodně hledanou osobou.

Nejasný zůstává motiv bombového útoku. Jermolajev, který se v roce 2019 vzdal ukrajinského občanství a stal se občanem Kypru a je rovněž obyvatelem Monaka, čelí ukrajinským sankcím kvůli obvinění z obchodování na Ruskem okupovaném Krymu. V minulosti v rozhovoru s ukrajinskými médii tvrdil, že žádné obchodní vazby na Krymu nemá.

Média ve výčtu spekulací uváděla, že výbuch by mohl mít ruskou i ukrajinskou stopu, vyloučeno není ani vyřizování účtů mezi konkurenty. Jako jeden z motivů se objevil i odkaz na podvodné telefonní ústředny. CNN v této souvislosti uvedla, že Jermolajevův další syn Artur je známou postavou ukrajinské kriminální scény. Právě kvůli takovým podvodům za 100 milionů eur byl Artur Jermolajev zadržen na Kypru a následně vydán do Estonska. Zde se přiznal, že jen v této pobaltské zemi připravil lidi v podvodech s investicemi o 5,4 milionu eur. Soud v Estonsku ho poslal na pět let do vězení, ale díky následné dohodě se po čtyřech měsících dostal na svobodu, zaplatil pokutu 8,5 milionu eur a byl vyhoštěn do Izraele.

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Bombový útok v Monaku

Policie zadržela muže podezřelého z bombového útoku v Monaku, má český původ
Policie zadržela muže podezřelého z bombového útoku v Monaku, má český původ
Podezřelý se narodil v roce 1986 tehdejším Československu
Výbuch bomby v Monaku
Výbuch bomby v Monaku

Témata:
útokzraněníČeskovraždaKyjevMonakobombový útok
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Uživatel_6290488 ( 8. července 2026 15:10 )

Zelenina se musí pochlubit jak jsou schopní a vše vyřeší,nejlepší na světě. Že byl pachatel z HUR hovoří za vše.

Uživatel_6366225 ( 8. července 2026 14:31 )

To je masakr, Zelenina si objedná mord, na to pošlou kikinu. Aby se svázaly volný konce, pošle se profík vyřídit kikinu a pak místo poděkování dostane profík vazbu bez možnosti kauce. To nevymyslíš. Kam se na Zeleninu hrabě Putin, ten umí jen novičok, autonehodu nebo pád z okna. A za pár týdnů přijde zpráva že profík spáchal ve vazbě sebevraždu. 🤣🤣🤣🤣

brezovak ( 8. července 2026 14:26 )

Však nás tady 40 let okupovali tak se není čemu divit.

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