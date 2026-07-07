Zvrat v atentátu na miliardáře v Monaku: Ženu s hadem našli zastřelenou

Zvrat v atentátu na miliardáře v Monaku: Ženu s hadem našli zastřelenou
Zvrat v atentátu na miliardáře v Monaku: Ženu s hadem našli zastřelenou
Ananstasija Berezovská.
Ananstasija Berezovská v přestrojení.
Ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev
Autor: Štěpánka Grofová - 
7. července 2026
11:35

Bombový útok na ukrajinského miliardáře Vadyma Jermolajeva v Monaku má další dramatický vývoj. Anastasiji Berezovskou, podezřelou z nastražení výbušniny, našli mrtvou v Kyjevě. Policie kvůli její smrti zadržela dva podezřelé.

Pátrání po hlavní podezřelé z bombového útoku v Monaku skončilo šokujícím způsobem. Ukrajinku Anastasiji Berezovskou (39), po níž vyhlásil Interpol mezinárodní pátrání, našli podle informací ukrajinského serveru Pravda  mrtvou v Kyjevě. Žena měla zemřít po střelném zranění.

Po útoku zmizela beze stopy

Monacké úřady Berezovskou podezírají z nastražení bomby, která 29. června explodovala před obytným domem v centru Monaka. Podle vyšetřovatelů byla výbušnina ukrytá v nákupní tašce a pachatel ji odpálil na dálku ve chvíli, kdy kolem procházel ukrajinský podnikatel Vadym Jermolajev se svou partnerkou Annou Nasobinovou (46) a jejím třináctiletým synem.

Výbuch Jermolajeva vážně zranil. Jeho partnerka utrpěla devastující poranění a lékaři jí museli amputovat obě nohy. Zraněn byl také její syn, jenž podle médií později vyšetřovatelům popsal průběh útoku.

Přestrojená za muže

Vyšetřovatelé uvedli, že Berezovská se při přípravě útoku převlékla za muže. Bezpečnostní kamery ji zachytily už den před explozí v okolí místa činu. Později se tam měla vrátit, položit tašku s výbušninou a z místa odejít. V okamžiku exploze se nacházela několik metrů od obětí.

Po útoku uprchla. Policie se domnívala, že přes Francii a Itálii zamířila do dalších evropských zemí, a Interpol po ní vyhlásil takzvaný Red Notice. Jedním z hlavních poznávacích znamení bylo výrazné hadí tetování na pravé paži.

Zadrželi dva podezřelé

Policie zadržela dva podezřelé. Jedním z nich má být příslušník Hlavní správy rozvědky ministerstva obrany Ukrajiny, druhým bývalý policista. Úřady zatím neuvedly, jakou roli měli v případu sehrát.

Motiv zůstává záhadou

Proč se miliardář stal terčem útoku, zatím není jasné. Média spekulovala o možném vyřizování účtů kvůli podnikání Vadyma Jermolajeva i o vazbách na rozsáhlé podvody, za něž byl v Estonsku odsouzen jeho syn Artur. Objevily se také úvahy o organizovaném zločinu či politickém pozadí.

Monacká prokuratura už dříve uvedla, že Berezovská s největší pravděpodobností nejednala sama. Vyšetřování bombového útoku i její násilné smrti dál pokračuje.

Zvrat v atentátu na miliardáře v Monaku: Ženu s hadem našli zastřelenou
Zvrat v atentátu na miliardáře v Monaku: Ženu s hadem našli zastřelenou
Ananstasija Berezovská.
Ananstasija Berezovská v přestrojení.
Ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev

Témata:
výbuchženabombatetováníhadmilenkaItálieThe SunFrancieKyjevatentátMonakoEstonsko
Štěpánka Grofová
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