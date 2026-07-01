Vyšetřování atentátu na ukrajinského oligarchu v Monaku přineslo zvrat: O nohy přišla milenka!

Při výbuchu v Monaku neutrpěla zranění oligarchova žena, nýbrž jeho milenka
Při výbuchu v Monaku neutrpěla zranění oligarchova žena, nýbrž jeho milenka
Anna Nasobinová, milenka ukrajinského oligarchy Vadima Jermolajeva.
Anna Nasobinová, milenka ukrajinského oligarchy Vadima Jermolajeva.
Anna Nasobinová, milenka ukrajinského oligarchy Vadima Jermolajeva.
Autor: Marcela Kadlecová - 
1. července 2026
15:40

Po šokujícím bombovém útoku na oligarchu Vadima Jermolajeva (58) u jeho rezidence v Monaku vyplouvají na povrch zajímavé informace. Předně se ukázalo, že žena, která po jeho boku přišla o nohy, nebyla manželka Anna (56), ale milenka! 

Miliardářova manželka Anna Jermolajevová (56) se sama ozvala ukrajinským médiím. „Mně nic není, vůbec jsem v Monaku v čase atentátu nebyla,“ sdělila jim matka čtyř miliardářových dětí a mluvila o tom, že celá rodina prochází těžkým stresem. „Aktivně spolupracujeme s kriminalisty.“ 

Anna místo Anny

Logicky se tedy nabízí otázka – kdo je potom žena, která na prahu luxusního monackého bejváku přišla po výbuchu kabely s nastraženou trubkovou bombou o obě nohy?! Podle nových informací měla smůlu Jermolajevova milenka a k záměně došlo hlavně kvůli tomu, že nosí stejné křestní jméno jako jeho zákonná choť.  

Zmrzačenou má být 46letá Anna Nasobinová, rezidentka Londýna, kde také kdysi spoluzaložila přísně výběrový Club Éclectique, v jehož režii se baví na Kreml napojení ruští boháči. S těmi Jermolajev čile obchoduje a dokonce se kvůli tomu ocitl na ukrajinských sankčních seznamech.  

Zranili jí dítě 

Výbuch v Monaku zranil ještě 13letého chlapce, jehož matkou má být právě Nasobinová. Vyšel z nehody nejlépe, jen ho prý odhodila tlaková vlna a z nohy mu vyoperovali jeden šrapnel, jenž ho zasáhl. To jeho matce v nemocnici chirurgové museli zbytky zraněných nohou amputovat. 

Možný motiv? Miliardový podvod!

Jaký mohl mít atentátník, po němž policie dosud marně pátrá, pro svůj čin motiv? Podle všeho se mohlo jednat o vyřizování účtů mezi bossy organizovaného zločinu v Dněpropetrovské oblasti. Na světlo vychází také spojitost Jermolajeva s rozsáhlými podvody v Evropě. Jeho syn měl organizovat kyberpodvody mezinárodních rozměrů, v nichž se otočilo přes 2,4 miliardy korun. Peníze měly být získávány skrze podvodná call centra. Útok podle jedné z vyšetřovacích verzí mohl souviset se spory ohledně řízení celé sítě.

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Vražda důstojníka tajné služby SBU: Atentát zachytila bezpečnostní kamera
Zdroj: reprofoto X

Při výbuchu v Monaku neutrpěla zranění oligarchova žena, nýbrž jeho milenka
Při výbuchu v Monaku neutrpěla zranění oligarchova žena, nýbrž jeho milenka
Anna Nasobinová, milenka ukrajinského oligarchy Vadima Jermolajeva.
Anna Nasobinová, milenka ukrajinského oligarchy Vadima Jermolajeva.
Anna Nasobinová, milenka ukrajinského oligarchy Vadima Jermolajeva.

Témata:
útokbombaoligarchabombový útokamputace nohyEvropaatentátMonakomilenka
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Uživatel_6351666 ( 2. července 2026 06:19 )

Kdyby nechala šlabka nohy u sebe nemusela o ně přijít...

gabreta ( 2. července 2026 03:09 )

Ukrajinská deokracie iportovaná do Monaka! 👎

HolkaMODROOKÁ ( 2. července 2026 00:44 )

👍🏻👍🏻👍🏻

beruna ( 1. července 2026 22:45 )

Zatímco obyčejní chudáci na východě Ukrajiny bojují v zákopech, ukrajinští miliardáři si žijí v přepychových vilách a na jachtách kdesi v Monaku nebo ve Švýcarsku a užívají si s milenkami. Odporné.

Uživatel_5712656 ( 1. července 2026 19:36 )

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