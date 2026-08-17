Záhadná smrt Katherine (†6) je 30 let bez odpovědi: Bon Jovi o ní složil píseň
Od záhadné smrti malé Katherine Korziliusové uplynulo 30 let. Holčička zmizela během několika minut nedaleko svého domova a matka ji následně našla v bezvědomí na silnici. Dodnes se nepodařilo spolehlivě vysvětlit, co se během posledních zhruba 15 minut jejího života stalo. Případ zasáhl také rockera Jona Bon Joviho. Otec Katherine Paul Korzilius pracoval jako jeho manažer a obě rodiny si byly blízké.
Osudným se malé Katherine stal 7. srpen 1996. Její otec Paul tehdy slavil narozeniny a pracovně pobýval v New Yorku. Matka Nancy vyřizovala s Katherine a jejím starším bratrem Chrisem pochůzky v Austinu a cestou domů se zastavili u společných poštovních schránek v rezidenční oblasti Elder Circle.
Chtěla dojít domů sama
Katherine si chtěla vyzvednout poštu a zbytek cesty dojít pěšky. Nebylo to nic neobvyklého, stejnou trasu už v minulosti absolvovala. Domů to měla méně než 400 metrů. Nancy proto s Chrisem odjela autem opačným směrem kolem okružní ulice.
Když se dívka neobjevila, začala ji rodina hledat. Chris se vydal zpět ke schránkám, ale sestru nenašel. Nancy poté vyrazila autem a přibližně 15 minut od chvíle, kdy Katherine viděla naposledy, spatřila dceru ležet na vozovce. Navíc na opačné straně okruhu, než kudy měla jít domů. Dívka byla v bezvědomí, stále však dýchala.
Matka ji odvezla do nemocnice. Katherine měla vážně poraněnou hlavu a frakturu lebky. Lékaři ji napojili na přístroje, její mozek už ale nejevil známky života. Za mrtvou byla prohlášena kolem půlnoci. Paul se z New Yorku dostal domů asi o hodinu později.
Nehoda, nebo únos?
První úvahy směřovaly k tomu, že Katherine srazilo auto a řidič ujel. Soudní lékař ale takový scénář nepovažoval za vysvětlení jejích zranění. Podle jeho závěru mohla vzniknout při pádu z jedoucího vozidla, po vyskočení z něj nebo po vyhození ven.
Vyšetřovatelé zvažovali také možnost, že se Katherine zachytila zadní části rodinného vozu a během jízdy spadla. Rodiče tomu nevěřili. Poukazovali mimo jiné na rozpálené auto a zraněný palec, na němž měla dívka dlahu.
Rodina se přikláněla k možnosti únosu. Pátrací psi několik dní po smrti Katherine zachytili pachovou stopu vedoucí od schránek k zarostlému pozemku vzdálenému asi 27 metrů. Tam stopa končila. Žádný důkaz o únosu se však najít nepodařilo.
Podezření rodičů posiloval i stav, v němž Katherine našli. Podle Nancy měla dcera uhlazené vlasy, srovnané oblečení a sandály stále na nohou. Matka proto pochybovala, že šlo o pouhý pád. Ani vyšetřování nakonec nepřineslo odpověď na to, co se během několika minut od jejího zmizení odehrálo.
Bon Jovi jí věnoval píseň
Příběh Katherine měl výraznou vazbu na jedno z nejslavnějších jmen rockové hudby. Paul Korzilius pracoval pro Jona Bon Joviho a zpěvák byl přítelem rodiny. Smrt malé Katherine ho zasáhla natolik, že o ní napsal skladbu August 7, 4:15, vydanou v roce 1997 na jeho sólovém albu Destination Anywhere. Název odkazuje na datum a přibližný čas, kdy byla dívka nalezena.
Bon Jovi se později osobně objevil také v pořadu Unsolved Mysteries, který případ Katherine zpracoval. V rozhovoru mluvil především o bolesti rodičů, již podle něj ještě zhoršovala absence odpovědi na základní otázku, co se jejich dceři vlastně stalo.
„Myslím, že kdyby Paul a Nancy jako rodiče věděli, jak se to stalo, možná by jim to pomohlo se s touto hroznou událostí nějak vyrovnat. Nic, co může kdokoliv říct nebo udělat, jim jejich dceru nevrátí. Je ale dvakrát těžší nevědět, co se stalo,“ řekl zpěvák v pořadu.
Třicet let po smrti Katherine zůstává právě tato otázka bez spolehlivé odpovědi. Její případ dodnes připomíná strom a pamětní deska v Elder Circle.
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