Manévry kvůli útočníkovi v Budějovicích: Ženu zavraždil na cyklostezce
Jihočeská policie od neděle vyšetřuje násilnou smrt ženy v Českých Budějovicích. Zaútočil na ni muž, kterého policie zadržela. Mord se měl odehrát venku za bílého dne.
K násilnému činu došlo přímo v centru Českých Budějovic na místní cyklostezce. Policisté se ženu na místě snažili resuscitovat, jejich snaha však byla marná.
„Policisté podezřelého zadrželi během několika minut. Pro nikoho jiného není představováno žádné další nebezpečí,“ uvedla policie. Podle Matznera vše nasvědčuje tomu, že šlo o vraždu. Další informace k případu chce policie uvolnit v následujících dnech.
S ohledem na vyšetřování podrobnosti k případu nezveřejnila ani krajská záchranná služba. „Operační středisko na místo vyslalo vůz randez-vous s lékařem a posádkou záchranářů. Ženu jsme ve spolupráci s policií resuscitovali, bohužel neúspěšně,“ sdělil mluvčí záchranářů Vojtěch Míra.
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