Manévry kvůli útočníkovi v Budějovicích: Ženu zavraždil na cyklostezce

Žena zemřela po útoku v Českých Budějovicích. Policie zadržela muže.
Žena zemřela po útoku v Českých Budějovicích. Policie zadržela muže.
Žena zemřela po útoku v Českých Budějovicích. Policie zadržela muže.
Žena zemřela po útoku v Českých Budějovicích. Policie zadržela muže.
Žena zemřela po útoku v Českých Budějovicích. Policie zadržela muže.
Aktualizováno -
16. srpna 2026
19:57
Autor: ČTK, Štěpánka Grofová - 
16. srpna 2026
18:20

Jihočeská policie od neděle vyšetřuje násilnou smrt ženy v Českých Budějovicích. Zaútočil na ni muž, kterého policie zadržela. Mord se měl odehrát venku za bílého dne.

K násilnému činu došlo přímo v centru Českých Budějovic na místní cyklostezce. Policisté se ženu na místě snažili resuscitovat, jejich snaha však byla marná.

„Policisté podezřelého zadrželi během několika minut. Pro nikoho jiného není představováno žádné další nebezpečí,“ uvedla policie. Podle Matznera vše nasvědčuje tomu, že šlo o vraždu. Další informace k případu chce policie uvolnit v následujících dnech.

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Žena zemřela po útoku v Českých Budějovicích. Policie zadržela muže.
Zdroj: X/@PolicieCZ

S ohledem na vyšetřování podrobnosti k případu nezveřejnila ani krajská záchranná služba. „Operační středisko na místo vyslalo vůz randez-vous s lékařem a posádkou záchranářů. Ženu jsme ve spolupráci s policií resuscitovali, bohužel neúspěšně,“ sdělil mluvčí záchranářů Vojtěch Míra.

Žena zemřela po útoku v Českých Budějovicích. Policie zadržela muže.
Žena zemřela po útoku v Českých Budějovicích. Policie zadržela muže.
Žena zemřela po útoku v Českých Budějovicích. Policie zadržela muže.
Žena zemřela po útoku v Českých Budějovicích. Policie zadržela muže.
Žena zemřela po útoku v Českých Budějovicích. Policie zadržela muže.

 

Témata:
útočníkženapolicieČeské Budějovicesmrt
Štěpánka Grofová
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Uživatel_6287307 ( 16. srpna 2026 21:11 )

Prÿ cizinec 🤔

dana lattova ( 16. srpna 2026 20:36 )

Ano...v takových případech žádné omluvy a výmluvy...👍👍👍

pindal ( 16. srpna 2026 19:30 )

👍

ford skorpio ( 16. srpna 2026 19:08 )

V Africe se zatočili v pneumatice která doutnala, 😨 Ve Rwandě či Mechiku je vykostili na ulici mačetou...

stát se to někde jinde ? Dostihne ho "případně nemilosrdná Spravedlnost " v podobě Smrti !

Boží Soud je jen jeden a ten NEJSPRAVEDLNĚJŠÍ...

ford skorpio ( 16. srpna 2026 19:02 )

My jsme Psycha "pořešili " po svém... 👍

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