Líbánky Alexandra a Marie skončily smrtí: V Řecku se s nimi zřítil vrtulník!
Britský pár novomanželů se rozhodl pro líbánky v milovaném Řecku. Jejich romantická dovolená však v pondělí skončila nepředstavitelnou tragédií. Během vyhlídkového letu vrtulníkem se s nimi stroj zřítil a oba bohužel přišli o život. Zemřel i pilot helikoptéry.
Pro nezapomenutelnou svatební cestu si angličtí manželé Alexander a Marie zvolili řecký ostrov Sifnos. Součástí byl i vyhlídkový let ve vrtulníku. Ten se však proměnil v horor, když se helikoptéra krátce po šesté hodině večer zřítila k zemi. Byla přitom už jen kousek od přistávací plochy.
Ze stroje okamžitě po dopadnutí vyšlehly plameny. Hasiči po příjezdu na místo našli bohužel už jen tři ohořelá těla, nehodu nikdo na palubě nepřežil. Kromě novomanželů se tak obětí stal i zkušený pilot, který helikoptéru řídil. „Je velká šance, že k nehodě došlo kvůli nějaké technické závadě,“ řekl podle deníku Standard jeden z vyšetřovatelů.
„To je zatím naše hlavní vyšetřovací verze. K nehodě došlo hned u heliportu a někteří svědci prý slyšeli krátce před pádem podivné zvuky,“ dodal. Tuto teorii podpořil i zástupce starosty ostrova Manolis Fountoulakis.
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