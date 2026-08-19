Líbánky Alexandra a Marie skončily smrtí: V Řecku se s nimi zřítil vrtulník!

Novomanželé na líbánkách zemřeli v Řecku po pádu helikoptéry
Novomanželé na líbánkách zemřeli v Řecku po pádu helikoptéry
Novomanželé na líbánkách zemřeli v Řecku po pádu helikoptéry
Novomanželé na líbánkách zemřeli v Řecku po pádu helikoptéry
Novomanželé na líbánkách zemřeli v Řecku po pádu helikoptéry
Autor: Kamil Morávek - 
19. srpna 2026
12:57

Britský pár novomanželů se rozhodl pro líbánky v milovaném Řecku. Jejich romantická dovolená však v pondělí skončila nepředstavitelnou tragédií. Během vyhlídkového letu vrtulníkem se s nimi stroj zřítil a oba bohužel přišli o život. Zemřel i pilot helikoptéry.

Pro nezapomenutelnou svatební cestu si angličtí manželé Alexander a Marie zvolili řecký ostrov Sifnos. Součástí byl i vyhlídkový let ve vrtulníku. Ten se však proměnil v horor, když se helikoptéra krátce po šesté hodině večer zřítila k zemi. Byla přitom už jen kousek od přistávací plochy.

Ze stroje okamžitě po dopadnutí vyšlehly plameny. Hasiči po příjezdu na místo našli bohužel už jen tři ohořelá těla, nehodu nikdo na palubě nepřežil. Kromě novomanželů se tak obětí stal i zkušený pilot, který helikoptéru řídil. „Je velká šance, že k nehodě došlo kvůli nějaké technické závadě,“ řekl podle deníku Standard jeden z vyšetřovatelů.

„To je zatím naše hlavní vyšetřovací verze. K nehodě došlo hned u heliportu a někteří svědci prý slyšeli krátce před pádem podivné zvuky,“ dodal. Tuto teorii podpořil i zástupce starosty ostrova Manolis Fountoulakis.

Novomanželé na líbánkách zemřeli v Řecku po pádu helikoptéry
Novomanželé na líbánkách zemřeli v Řecku po pádu helikoptéry
Novomanželé na líbánkách zemřeli v Řecku po pádu helikoptéry
Novomanželé na líbánkách zemřeli v Řecku po pádu helikoptéry
Novomanželé na líbánkách zemřeli v Řecku po pádu helikoptéry

Témata:
líbánkypád vrtulníkuŘeckosmrtnehodaSifnosvrtulník
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Mareš po dvaceti letech sám! Nevyšlo to bohužel, lituje
Mareš po dvaceti letech sám! Nevyšlo to bohužel, lituje
Aha!
Znamení Lva pod drobnohledem: Proč potřebuje partnera na obdiv a žárlivost ho může zničit?
Znamení Lva pod drobnohledem: Proč potřebuje partnera na obdiv a žárlivost ho může zničit?
Dáma
Zelená stolice u kojenců neznamená, že má dítě hlad. Příčiny jsou jiné. Můžou za to bilirubin, umělé mléko či infekce
Zelená stolice u kojenců neznamená, že má dítě hlad. Příčiny jsou jiné. Můžou za to bilirubin, umělé mléko či infekce
Maminka
Rovný střih a indigo. Tohle jsou džíny, které ovládnou podzim 2026
Rovný střih a indigo. Tohle jsou džíny, které ovládnou podzim 2026
Ženy
Hypoalergenní šperky: Jak vybrat materiály vhodné pro citlivou pokožku?
Hypoalergenní šperky: Jak vybrat materiály vhodné pro citlivou pokožku?
Moje zdraví
Čeští vědci mění vývoj antibiotik. Jejich metoda cílí na trh za 12 miliard dolarů
Čeští vědci mění vývoj antibiotik. Jejich metoda cílí na trh za 12 miliard dolarů
e15
Slavia v Liberci: Chorý vs. Chytil bez vítěze. Dokonalá zbraň i nová hvězda Slovanu
Slavia v Liberci: Chorý vs. Chytil bez vítěze. Dokonalá zbraň i nová hvězda Slovanu
iSport
Marketingový majstrštyk na Lysé hoře: Babišův výšlap funguje líp než pivo a guláš
Marketingový majstrštyk na Lysé hoře: Babišův výšlap funguje líp než pivo a guláš
Reflex
Texaské barbecue má českou příchuť. Jak Češi pomohli stvořit americkou legendu
Texaské barbecue má českou příchuť. Jak Češi pomohli stvořit americkou legendu
Lidé a země