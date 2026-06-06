V Británii se zřítil vrtulník s vojáky: Zahynula hvězda reality show

Nehodu vrtulníku v Anglii nepřežili tři členové námořnictva
Nehodu vrtulníku v Anglii nepřežili tři členové námořnictva
Vrtulník podle svědka začal hořet za letu a následně se zřítil a explodoval
Na místě už vznikl improvizovaný pomníček
Vrtulník podle svědka začal hořet za letu a následně se zřítil a explodoval
Autor: ČTK, Kamil Morávek - 
6. června 2026
14:24

Na poli na jihozápadě Anglie havaroval ve čtvrtek brzy ráno vrtulník britského námořnictva. Tři jeho členové při nehodě přišli o život. Podle svědků byl nejdřív slyšet podivný zvuk z motoru, stroj se následně zřítil. Přední část skončila úplně zničená. 

Mluvčí námořnictva uvedl, že incident se odehrál krátce před 4:00 místního času. Doplnil, že pokračuje vyšetřování a nyní podle něj není vhodné se k události dále vyjadřovat. Havárii vrtulníku britského námořnictva potvrdilo také ministerstvo obrany, později informovalo o třech mrtvých.

„S hlubokým zármutkem potvrzujeme, že při výcvikovém letu vrtulníku dnes krátce před čtvrtou hodinou ranní poblíž Sourtonu v hrabství Devon zahynuli tři příslušníci Královského námořnictva,“ uvedl ve čtvrtek mluvčí této složky britských ozbrojených sil.

Při nehodě přišli o život nadporučík Chris Gayson (†41), poručice Lily-Mae Fisherová (†31) a poddůstojník Owen Green (†28). „Ztráta této trojice je opravdu zničující. Všichni byli oddaní a vysoce oceňovaní členové svých jednotek, kteří ukazovali to nejlepší, co může Námořnictvo nabídnout,“ řekl podle deníku The Sun britský ministr obrany John Healey. 

Pilotka Fisherová se v minulosti objevila v populární britské reality show Take me out. Byla jednou ze sedmi žen v Británii, která dokončila elitní a nesmírně náročný výcvikový kurz All Arms Commando. 

Podle svědka byl pohled na nehodu nesmírně děsivý. „Viděl jsem ve vzduchu ohnivou kouli. Ta pak spadla na pole a explodovala,“ popsal muž, který zrovna kolem místa nehody projížděl autem. „Bylo to vážně děsivé a nemyslím, že kdokoliv uvnitř měl šanci přežít,“ popsal.

Video  Ohromující přistání záchranným vrtulníkem ve Švýcarsku  - Sociální sítě
Video se připravuje ...

Nehodu vrtulníku v Anglii nepřežili tři členové námořnictva
Nehodu vrtulníku v Anglii nepřežili tři členové námořnictva
Vrtulník podle svědka začal hořet za letu a následně se zřítil a explodoval
Na místě už vznikl improvizovaný pomníček
Vrtulník podle svědka začal hořet za letu a následně se zřítil a explodoval

Témata:
smrtnámořnictvosmrtelná nehodabritské námořnictvohavárie vrtulníkunehoda vrtulníkuAnglienehodavrtulník
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

S rakovinou bojující Rudolf Hrušínský: Válka proti vodákům!
S rakovinou bojující Rudolf Hrušínský: Válka proti vodákům!
Aha!
Co nachystat na piknik? Nač nezapomenout plus 4 rychlé recepty, které spolehlivě přežijí i horko
Co nachystat na piknik? Nač nezapomenout plus 4 rychlé recepty, které spolehlivě přežijí i horko
Dáma
Poznejte dětské hrdiny a jejich statečné činy. Tleskal jim i prezident Petr Pavel
Poznejte dětské hrdiny a jejich statečné činy. Tleskal jim i prezident Petr Pavel
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Akciové fondy letos vynáší, dluhopisové tápou
Akciové fondy letos vynáší, dluhopisové tápou
e15
Ovládne Křetínský West Ham? Spolumajitel odstoupil z vedoucích funkcí v klubu
Ovládne Křetínský West Ham? Spolumajitel odstoupil z vedoucích funkcí v klubu
iSport
Lesk a bída českých mezd. S našimi výdělky budeme západním sousedům na záda koukat ještě desítky let
Lesk a bída českých mezd. S našimi výdělky budeme západním sousedům na záda koukat ještě desítky let
Reflex
Sedm set kilometrů poslepu: Roman a Jitka o absolutní důvěře a zdolávání Stezky Českem
Sedm set kilometrů poslepu: Roman a Jitka o absolutní důvěře a zdolávání Stezky Českem
Lidé a země