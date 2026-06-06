V Británii se zřítil vrtulník s vojáky: Zahynula hvězda reality show
Na poli na jihozápadě Anglie havaroval ve čtvrtek brzy ráno vrtulník britského námořnictva. Tři jeho členové při nehodě přišli o život. Podle svědků byl nejdřív slyšet podivný zvuk z motoru, stroj se následně zřítil. Přední část skončila úplně zničená.
Mluvčí námořnictva uvedl, že incident se odehrál krátce před 4:00 místního času. Doplnil, že pokračuje vyšetřování a nyní podle něj není vhodné se k události dále vyjadřovat. Havárii vrtulníku britského námořnictva potvrdilo také ministerstvo obrany, později informovalo o třech mrtvých.
„S hlubokým zármutkem potvrzujeme, že při výcvikovém letu vrtulníku dnes krátce před čtvrtou hodinou ranní poblíž Sourtonu v hrabství Devon zahynuli tři příslušníci Královského námořnictva,“ uvedl ve čtvrtek mluvčí této složky britských ozbrojených sil.
Při nehodě přišli o život nadporučík Chris Gayson (†41), poručice Lily-Mae Fisherová (†31) a poddůstojník Owen Green (†28). „Ztráta této trojice je opravdu zničující. Všichni byli oddaní a vysoce oceňovaní členové svých jednotek, kteří ukazovali to nejlepší, co může Námořnictvo nabídnout,“ řekl podle deníku The Sun britský ministr obrany John Healey.
Pilotka Fisherová se v minulosti objevila v populární britské reality show Take me out. Byla jednou ze sedmi žen v Británii, která dokončila elitní a nesmírně náročný výcvikový kurz All Arms Commando.
Podle svědka byl pohled na nehodu nesmírně děsivý. „Viděl jsem ve vzduchu ohnivou kouli. Ta pak spadla na pole a explodovala,“ popsal muž, který zrovna kolem místa nehody projížděl autem. „Bylo to vážně děsivé a nemyslím, že kdokoliv uvnitř měl šanci přežít,“ popsal.
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