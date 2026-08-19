Mladíci autem srazili srnku: Zraněné zvíře kopali do hlavy a natáčeli!
Skupina mladíků měla na západě Slovenska srazit srnku autem. Zraněné zvíře pak natáčeli, jeden z nich ho kopl do hlavy a případ začaly řešit úřady.
Srna leží na silnici, kolem ní postává skupina mladých mužů. Jeden z nich pak zvíře kopne do hlavy. Video natočené mezi obcemi Lovce a Hosťovce nedaleko Zlatých Moravců na Slovensku se rozšířilo po sociálních sítích a vyvolalo silné reakce.
Podle informací zveřejněných Československým kastračním programem ji měla skupina nejprve srazit autem ve chvíli, kdy přebíhala přes silnici. Místo přivolání pomoci si však mladíci začali její utrpení natáčet a zvíře dál trápit.
Poté bez pomoci odjeli. Srnku později našla kolemjdoucí žena a přivolala policii. Hlídka následně kontaktovala mysliveckého hospodáře.
Lidé žádají tvrdý trest
Video vyvolalo na sociálních sítích vlnu rozhořčení. Lidé žádají potrestání aktérů a někteří přiznávají, že kvůli zacházení se srnkou nedokázali záznam ani zhlédnout celý. „Doufám, že je také potrestají. Je to strašné, nedá se na to ani dívat,“ napsala jedna z komentujících. „Věřím, že to nezůstane jen jako video na internetu, ale budou vyvozeny důsledky,“ přidal se jiný uživatel. „Udělat tohle zraněnému zvířeti, které už tak dost trpí, je nemocné. Doufám, že se jim to vrátí,“ přeje si další.
Případ se dostal k úřadům
Československý kastrační program uvedl, že případ byl postoupen prokuratuře. Jednání zachycené na videu označil za úmyslné a kruté týrání zvířete. Organizace zároveň neskrývala rozhořčení nad chováním mladíků.
„Každý den se ptáme, zda jsou ještě lidé lidmi, a každý den nám ukazuje, že už jen velmi málo z nás. Nikomu nic zlého nepřejeme, ale snad se karma postará, aby si každý takový tyran příště raději zlomil nohu,“ uvedli autoři příspěvku.
Chudinka malá... Na tohle se nemůžu ani koukat 🫣. Lidé jsou ti nejodpornější tvorové. 👹