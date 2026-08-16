Čecha Jakuba v moři překvapil žralok: FOTO přímo z pláže!
Nečekané setkání zažil český turista Jakub Pobořil během koupání u řeckého ostrova Kefalonie. V neděli ho u pláže překvapil dvoumetrový žralok. Pro návštěvníky nepředstavoval žádné nebezpečí, tvor byl totiž mrtvý. I tak nález vzbudil velkou pozornost.
Jakub řecký ostrov Kefalonie navštívil společně s rodinou. V neděli 9. srpna večer plaval u pobřeží na pláži Vrahinari, když jen několik metrů od něj spatřil mršinu dvoumetrového žraloka. Šlo zřejmě o žraloka šedého (Hexanchus griseus).
„Během několika minut se na pláži kolem více než dvoumetrového žraloka seběhli další turisté a návštěvníci,“ uvedl Blesku Jakub Pobořil, který je také zkušený rekreační rybář.
Podle stavu žraloka Čech okamžitě poznal, že pro návštěvníky tvor nepředstavuje žádné nebezpečí. Jakub následně kontaktoval recepci nedalekého hotelu s žádostí, aby o nálezu informovala příslušné místní úřady.
Jak okomentoval web kefaloniepress, je pozoruhodné, že zvíře skončilo na pobřeží. Nutno dodat, že tento druh žraloka žije ve větších hloubkách. Z jakého důvodu žralok uhynul, není v tuto chvíli zřejmé. V každém případě by se koupající neměli nikdy žádného mrtvého mořského živočicha dotýkat. Žádoucí je kontaktovat příslušné úřady, stejně jako v případě českého turisty.
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