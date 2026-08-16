Čecha Jakuba v moři překvapil žralok: FOTO přímo z pláže!

Jakub Pobořil na místě pořídil fotografie zachycující vyplaveného žraloka.
Jakub Pobořil na místě pořídil fotografie zachycující vyplaveného žraloka.
Jakub Pobořil na místě pořídil fotografie zachycující vyplaveného žraloka.
Jakub Pobořil na místě pořídil fotografie zachycující vyplaveného žraloka.
Jakub Pobořil na místě pořídil fotografie zachycující vyplaveného žraloka.
Autor: Martin Lisičan - 
16. srpna 2026
05:00

Nečekané setkání zažil český turista Jakub Pobořil během koupání u řeckého ostrova Kefalonie. V neděli ho u pláže překvapil dvoumetrový žralok. Pro návštěvníky nepředstavoval žádné nebezpečí, tvor byl totiž mrtvý. I tak nález vzbudil velkou pozornost.

Jakub řecký ostrov Kefalonie navštívil společně s rodinou. V neděli 9. srpna večer plaval u pobřeží na pláži Vrahinari, když jen několik metrů od něj spatřil mršinu dvoumetrového žraloka. Šlo zřejmě o žraloka šedého (Hexanchus griseus).

„Během několika minut se na pláži kolem více než dvoumetrového žraloka seběhli další turisté a návštěvníci,“ uvedl Blesku Jakub Pobořil, který je také zkušený rekreační rybář. 

Podle stavu žraloka Čech okamžitě poznal, že pro návštěvníky tvor nepředstavuje žádné nebezpečí. Jakub následně kontaktoval recepci nedalekého hotelu s žádostí, aby o nálezu informovala příslušné místní úřady. 

Jak okomentoval web kefaloniepress, je pozoruhodné, že zvíře skončilo na pobřeží. Nutno dodat, že tento druh žraloka žije ve větších hloubkách. Z jakého důvodu žralok uhynul, není v tuto chvíli zřejmé. V každém případě by se koupající neměli nikdy žádného mrtvého mořského živočicha dotýkat. Žádoucí je kontaktovat příslušné úřady, stejně jako v případě českého turisty.  

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Zdroj: X.com

Jakub Pobořil na místě pořídil fotografie zachycující vyplaveného žraloka.
Jakub Pobořil na místě pořídil fotografie zachycující vyplaveného žraloka.
Jakub Pobořil na místě pořídil fotografie zachycující vyplaveného žraloka.
Jakub Pobořil na místě pořídil fotografie zachycující vyplaveného žraloka.
Jakub Pobořil na místě pořídil fotografie zachycující vyplaveného žraloka.

Témata:
žralokčechŘeckorodinaplážKefaloniakoupánímoře
Martin Lisičan
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