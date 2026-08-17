Policisté zachraňovali dítě (3) z rozpáleného auta: Rodiče si odskočili na nákup

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Archiv Blesku)
Autor: Andrea Vídeňská - 
17. srpna 2026
18:58

Malé dítě (3) zůstalo v neděli odpoledne zamčené v autě na parkovišti v Levoči. Rodiče si prý jen odskočili na nákup. Dítě nereagovalo na podněty zvenčí, na místo proto vyrazili policisté, hasiči i záchranáři. Rodiče se podařilo rychle vypátrat a dítě z rozpáleného vozu zavčas vyndat. 

O rozpálených autech a smrtelném nebezpečí, které v nich během letních veder číhá na děti či zvířata, už bylo napsáno nespočet článků. Přesto se stále najdou rodiče, kteří si myslí, že „jen na chvíli“ odběhnout do obchodu nemůže nic způsobit. A případ ze slovenské Levoče je toho zářným příkladem.

Dítě nereagovalo

Na parkovišti v Levoči zůstalo v neděli odpoledne zamčené auto s malý dítětem (3) uvnitř, informuje web TV Noviny. Krátce po čtvrté hodině odpoledne přijali policisté naléhavé oznámení a na místo okamžitě vyrazily všechny záchranné složky. Tam je čekal pohled, který nenechal nikoho klidným. Bylo potřeba okamžitě jednat. Uvnitř vozidla sedělo malé dítě, které už nereagovalo na podněty zvenčí. Čas přitom neúprosně běžel.

Policistům se podařilo rychle vypátrat rodiče. Ti dorazili k autu s vysvětlením, že si jen na krátkou chvíli odskočili do obchodu. Jakmile vozidlo odemkli, dítě okamžitě vyndali ven. Tentokrát všechno dobře dopadlo a dítě naštěstí vyvázlo bez následků. Policie ale znovu apeluje na rodiče, že „jen na chvíli“ může být v rozpáleném autě nebezpečně dlouhá doba. Teplota uvnitř vozu může během krátké chvíle prudce stoupnout a pro malé dítě může takové prostředí představovat přímé ohrožení života.

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Holčička zůstala uvězněná v autě: Strážníci dítě během pár minut vysvobodili.
Zdroj: Městská policie Brno

Témata:
dítě v autěSlovenskorozpálené autozamčené autozáchrana dítěteLevočaobchod
Andrea Vídeňská
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cesky obcan ( 17. srpna 2026 19:38 )

Na tomhle principu funguje politika. Lide jsou blbí. 😃

Anika100 ( 17. srpna 2026 19:13 )

A deje se to porad, ja to nechapu. V techto vedrech, kdy teplota v aute zacne rychle stoupat hned po odchodu ridice, tam zase nejaka svolac necha dite.

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