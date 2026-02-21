Několika řidičům se podařilo bělouše zachytit přímo z auta, další si mezi sebou nadšeně posílají zprávy, kde se zrovna objevil. „To jsme tady ještě neměli. Stádo ho určitě vytlačí a brzo zahyne,“ obávali se místní, když ještě věřili v srnčí. Myslivci ale po prostudování snímků mají jasno: Na fotkách je daněk skvrnitý.

„U daňků nejde o albinismus, ale flavismus, tedy vzácnou barevnou odchylku, nebo o leucismus, což je snížená pigmentace. Anomálie u nich není tak ojedinělá jako u srnců,“ vysvětlila Andrea Güttlerová z Českomoravské myslivecké jednoty.

Stádo je nevyčlení

Zatímco bílých daňků mohou u nás žít jednotky až desítky procent, u srnčí zvěře je skutečný albín extrémně vzácný. Zhruba jeden kus z mnoha tisíc. Taková zvířata navíc často trpí horším zrakem.

„Bílá barva daňkům nebrání v začlenění do stáda. Ostatní kusy je berou za své. Nevýhodou je ale to, že jsou mnohem viditelnější pro predátory,“ doplnila myslivkyně.

Jedné hrozby se však bílý daněk obávat nemusí, a to výstřelu z myslivecké pušky. Podle staré pověry ten, kdo by takové zvíře ulovil, přivolá na sebe neštěstí a do roka zemře. Myslivci proto bílou zvěř neloví a považují ji za vzácný přírodní úkaz.

Bílý daněk, jak se ho podařilo lidem zachytit. Nejdříve si mysleli, že je to koza, pak srnka.
Bílý daněk, jak se ho podařilo lidem zachytit. Nejdříve si mysleli, že je to koza, pak srnka.
Autor: FB Hlučínské fórum pro občany