Několika řidičům se podařilo bělouše zachytit přímo z auta, další si mezi sebou nadšeně posílají zprávy, kde se zrovna objevil. „To jsme tady ještě neměli. Stádo ho určitě vytlačí a brzo zahyne,“ obávali se místní, když ještě věřili v srnčí. Myslivci ale po prostudování snímků mají jasno: Na fotkách je daněk skvrnitý.
„U daňků nejde o albinismus, ale flavismus, tedy vzácnou barevnou odchylku, nebo o leucismus, což je snížená pigmentace. Anomálie u nich není tak ojedinělá jako u srnců,“ vysvětlila Andrea Güttlerová z Českomoravské myslivecké jednoty.
Stádo je nevyčlení
Zatímco bílých daňků mohou u nás žít jednotky až desítky procent, u srnčí zvěře je skutečný albín extrémně vzácný. Zhruba jeden kus z mnoha tisíc. Taková zvířata navíc často trpí horším zrakem.
„Bílá barva daňkům nebrání v začlenění do stáda. Ostatní kusy je berou za své. Nevýhodou je ale to, že jsou mnohem viditelnější pro predátory,“ doplnila myslivkyně.
Jedné hrozby se však bílý daněk obávat nemusí, a to výstřelu z myslivecké pušky. Podle staré pověry ten, kdo by takové zvíře ulovil, přivolá na sebe neštěstí a do roka zemře. Myslivci proto bílou zvěř neloví a považují ji za vzácný přírodní úkaz.
