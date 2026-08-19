Střet auta s autobusem nepřežili tři cestující: Na místo letěl vrtulník
Po nehodě osobního automobilu s autobusem u obce Pětipsy na Chomutovsku zemřeli vpodvečer podle prvotních informací tři lidé. U události jsou všechny záchranné složky včetně letecké záchranné služby. ČTK o tom informoval mluvčí krajských záchranářů Patrik Christian Cmorej.
Srážku nepřežili pasažéři z osobního auta, řekl ČTK mluvčí hasičů Lukáš Faják. V autobusu cestoval jen řidič, který by měl mít podle Fajáka pouze odřeniny. Hasiči vyslali k nehodě tři jednotky, záchranáři povolali kromě vrtulníku také pozemní posádky.
Silnice II/224 je uzavřená.
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