Střet auta s autobusem nepřežili tři cestující: Na místo letěl vrtulník

Záchranný vrtulník (ilustrační foto)
Záchranný vrtulník (ilustrační foto)  (Autor: Facebook: Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.)
Autor: ČTK - 
19. srpna 2026
19:25

Po nehodě osobního automobilu s autobusem u obce Pětipsy na Chomutovsku zemřeli vpodvečer podle prvotních informací tři lidé. U události jsou všechny záchranné složky včetně letecké záchranné služby. ČTK o tom informoval mluvčí krajských záchranářů Patrik Christian Cmorej.

Srážku nepřežili pasažéři z osobního auta, řekl ČTK mluvčí hasičů Lukáš Faják. V autobusu cestoval jen řidič, který by měl mít podle Fajáka pouze odřeniny. Hasiči vyslali k nehodě tři jednotky, záchranáři povolali kromě vrtulníku také pozemní posádky.

Silnice II/224 je uzavřená.

Témata:
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