Pět zraněných při nehodě na Karlovarsku: Zasahoval vrtulník!

Dopravní nehoda na Karlovarsku
Dopravní nehoda na Karlovarsku  (Autor: HZS Karlovarského kraje)
Autor: ČTK - 
11. července 2026
08:51

Pět lidí se zranilo při dopravní nehodě dvou osobních aut, která se stala ráno 11. července u Mírové na Karlovarsku. Hasiči museli jednu osobu z havarovaného auta vyprostit. Na místo byla povolána i letecká záchranná služby, informovala zastupující mluvčí krajských hasič Jana Třísková.

Podle mluvčí krajské záchranné služby Simony Kratochvílové záchranáři ošetřili celkem pět osob. „Z toho jsme jednu předali letecké záchranné službě,“ doplnila Kratochvílová.

Na silnici 222 pokračují odklízecí práce po nehodě, policie dopravu odklání na objízdné trasy.

 

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