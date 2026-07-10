Nehodu letadla způsobila jedna malá součástka: Zraněných bylo víc, než se původně myslelo!

Na frankfurtském letišti šlo letadlo k zemi po poškození předního podvozku, mohla za to zřejmě chybějící součástka
Na frankfurtském letišti šlo letadlo k zemi po poškození předního podvozku, mohla za to zřejmě chybějící součástka
Na frankfurtském letišti šlo letadlo k zemi po poškození předního podvozku, mohla za to zřejmě chybějící součástka
Na frankfurtském letišti šlo letadlo k zemi po poškození předního podvozku, mohla za to zřejmě chybějící součástka
Na frankfurtském letišti šlo letadlo k zemi po poškození předního podvozku, mohla za to zřejmě chybějící součástka
Autor: Kamil Morávek - 
10. července 2026
10:04

Na frankfurtském letišti došlo na začátku června k neobvyklé nehodě. Letadlo společnosti Lufthansa spadlo špičkou přímo na beton. Vyšetřovatelé nyní zjistili důvody nehody. Dalo se jí zabránit, kdyby v letadle nechyběla jedna malá, ale klíčová součástka.

V letadle podle závěrů vyšetřovatelů chyběla pojistka, která drží přední část podvozku. Tu místo v letadle později objevili ve skladu na letišti. Posádka prováděla na letounu testování, s přední nápravou podvozku totiž byly v minulosti problémy. Směrnice však uvádějí, že při podobných testech a opravách je použití pojistky povinné.

Při nehodě, kdy se letadlo poroučelo špičkou přímo na zem, také došlo k celé řadě zranění. Podle původních odhadů bylo na palubě pouze 13 lidí. Vyšetřování však ukázalo, že zranění utrpělo dohromady 23 členů posádky. Dva z nich těžká.

Při testu technici nastavili podvozek do vzpřímené polohy. Ten se však z neznámých důvodů zatáhl. Jestli by tomu však bezpečnostní kolík zabránil není podle německých úřadů jednoznačné, informoval deník Bild.

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Na frankfurtském letišti šlo letadlo k zemi po poškození předního podvozku, mohla za to zřejmě chybějící součástka
Zdroj: X.com

Na frankfurtském letišti šlo letadlo k zemi po poškození předního podvozku, mohla za to zřejmě chybějící součástka
Na frankfurtském letišti šlo letadlo k zemi po poškození předního podvozku, mohla za to zřejmě chybějící součástka
Na frankfurtském letišti šlo letadlo k zemi po poškození předního podvozku, mohla za to zřejmě chybějící součástka
Na frankfurtském letišti šlo letadlo k zemi po poškození předního podvozku, mohla za to zřejmě chybějící součástka
Na frankfurtském letišti šlo letadlo k zemi po poškození předního podvozku, mohla za to zřejmě chybějící součástka

Témata:
frankfurtNěmeckoletištěBoeingpodvozeknehodazranění
Kamil Morávek
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