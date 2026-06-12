Děti hazardovaly na přejezdu v Jablonci: Chlapec vjel na koleje na červenou

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Martin Pekárek)
Autor: Štepánka Grofová - 
12. června 2026
12:22

Dva nezletilí cyklisté zaměstnali v Jablonci nad Nisou městské strážníky. Chlapci bez přileb projeli jednosměrkou v protisměru a jeden z nich následně vjel na železniční přejezd ve chvíli, kdy už blikala červená výstražná světla. Případ nyní zamíří k úředníkům i sociálním pracovníkům.

Jen pár sekund dělilo dva chlapce od situace vážného nebezpečí. V pondělí 8. června je zachytil městský kamerový systém v Revoluční ulici, jak se projíždějí bez ochranných přileb a následně projeli jednosměrnou ulicí v protisměru přes železniční přejezd.

Jeden z nich pak udělal ještě nebezpečnější věc. Na kole se vrátil zpět na přejezd a přejel ho ve chvíli, kdy už blikala červená výstražná světla upozorňující na příjezd vlaku. „Takové chování mohlo mít tragické následky. Výstražná signalizace totiž upozorňuje na bezprostřední nebezpečí příjezdu vlaku a vstup či vjezd na přejezd v této chvíli představuje vážné ohrožení života,“ upozornila pro Jablonecký deník městská policie.

Strážníkům se podařilo kontaktovat babičku chlapce, které vysvětlili, jakých přestupků se dopustil, a seznámili ji s dalším postupem.

Případ skončí u úředníků

Nezodpovědné jednání nezůstane bez následků. Městská policie případ předá Magistrátu města Jablonec nad Nisou k projednání a informovat bude také orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Video  Hazard: Dobrodinec pouštěl auta přes přejezd na červenou.  - Policie ČR
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Témata:
dětichlapeckoloOSPODOrgán sociálně-právní ochrany dětíželezniční přejezdcyklistaJablonec nad Nisou
Štepánka Grofová
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