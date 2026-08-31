Šok v Jablonci: Dívka pobodala ostrahu obchodu! Svědek popsal zabodnutý nůž

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Blesk:David Malík)
Autor: Kamil Morávek - 
31. srpna 2026
18:55

Nezletilá dívka se v pondělí dopoledne postarala v Jablonci nad Nisou o pořádné pozdvižení. V jednom z místních supermarketů se pokoušela krást, načapal ji při tom však pracovník ostrahy. Dívka ho bodla do ruky a z místa utekla! Chvíli na to ji dopadla policie.

K útoku došlo v supermarketu Albert v ulici Na vršku v Jablonci nad Nisou. Podle očitého svědka šlo o velmi znepokojivý pohled plný krve. „Viděl jsem, jak tam sekuriťák stojí opřený o automat na kávu a v ruce má zabodnutý nůž. Akorát přijela záchranka,“ popsal pro server Novinky.cz.

Ilustrační foto.
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Policie podle mluvčí Dagmar Sochorové na místo vyrážela okolo jedenácté hodiny dopoledne. Po příjezdu strážci zákona zjistili, že bodné zranění pracovník ostrahy utržil po tom, co se nezletilou dívku podržel zadržet po krádeži. Z místa po napadení muže utekla, její svoboda však neměla dlouhého trvání. „Policistům se podařilo uvedenou ženu, ve které byla ztotožněna mladistvá dívka, krátce před půl dvanáctou zadržet,“ uvedla mluvčí. 

Mladistvou policie převezla na stanici a případem se dál zabývá. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování a nízkému věku podezřelé další informace zatím Sochorová nesdělila.

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Zdroj: Policie ČR

Témata:
pobodáníkrádežeútok nožempoliciekrádežJablonec nad Nisou
Kamil Morávek
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