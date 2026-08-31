Češku okradli v chorvatské restauraci: Policie hledá podezřelého muže

Zloděj okradl Češku v Chorvatsku
Zloděj okradl Češku v Chorvatsku
Tohoto muže hledá chorvatská policie
Chorvatské město Crikvenica
Chorvatské město Crikvenica
Autor: Klára Jelínková - 
31. srpna 2026
12:33

Nepříjemný zážitek si odnesla z dovolené v chorvatské Crikvenici česká turistka. Tu v polovině července okradl v tamní restauraci neznámý muž, kterého se policii zatím nepodařilo dopadnout, a proto prosí o pomoc veřejnost.

Událost se stala 18. července na promenádě v chorvatské Crikvenici. Sedmapadesátileté Češce tam v restauračním zařízení zloděj ukradl tašku s penězi, telefonem a dalšími osobními věcmi.

Pravděpodobného pachatele se nepodařilo dopadnout, zachytila ho však bezpečnostní kamera. Policie proto prosí o pomoc veřejnost. Každý, kdo by měl o muži na fotografii informace, má kontaktovat crikvenickou policii osobně, telefonicky či e-mailem.

Lubošek zmizel ze sídliště na konci srpna: O 15 let později se ozval chlapec z Afriky!
Lubošek zmizel ze sídliště na konci srpna: O 15 let později se ozval chlapec z Afriky!

Video se připravuje ...
Na co si dát pozor během dovolené v Chorvatsku
Zdroj: Videohub

Zloděj okradl Češku v Chorvatsku
Zloděj okradl Češku v Chorvatsku
Tohoto muže hledá chorvatská policie
Chorvatské město Crikvenica
Chorvatské město Crikvenica

Témata:
zlodějkrádežturistkaChorvatskopolicierestauraceCrikvenica
Klára Jelínková
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Kuchařová se znovu vdala! Brzobohatý poslal jasný vzkaz
Kuchařová se znovu vdala! Brzobohatý poslal jasný vzkaz
Aha!
Nemůžete narovnat prst? Zpozorněte! Skákavý prst není banalita, ale zánět šlach
Nemůžete narovnat prst? Zpozorněte! Skákavý prst není banalita, ale zánět šlach
Dáma
Nový školní rok v pohodě a bez stresu. Chvalte úsilí, ne jedničky, radí psycholožka
Nový školní rok v pohodě a bez stresu. Chvalte úsilí, ne jedničky, radí psycholožka
Maminka
Nepřehlédnutelné chokery hlásí návrat! 3 šperky, kterým letos propadnete
Nepřehlédnutelné chokery hlásí návrat! 3 šperky, kterým letos propadnete
Ženy
Jak poznáte nádor mozku? Lékař vysvětluje, proč vznikají a jak se operují
Jak poznáte nádor mozku? Lékař vysvětluje, proč vznikají a jak se operují
Moje zdraví
Česko míří k druhému nejvyššímu schodku v historii. Schillerová tvrdí, že jiná cesta není
Česko míří k druhému nejvyššímu schodku v historii. Schillerová tvrdí, že jiná cesta není
e15
Kotel Sparty oslavoval válečného zločince. Choreo na Juráska? Slavia úsměvně reagovala
Kotel Sparty oslavoval válečného zločince. Choreo na Juráska? Slavia úsměvně reagovala
iSport
S krysou v koutě se nevyjednává, ale bojuje. Putinův zážitek z dětství dál děsí svět
S krysou v koutě se nevyjednává, ale bojuje. Putinův zážitek z dětství dál děsí svět
Reflex
Jakub Vondrášek a David Soukup: Vytiskli jsme si 3D kajak a vydali se po vodě do Hamburku
Jakub Vondrášek a David Soukup: Vytiskli jsme si 3D kajak a vydali se po vodě do Hamburku
Lidé a země