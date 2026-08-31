Češku okradli v chorvatské restauraci: Policie hledá podezřelého muže
Nepříjemný zážitek si odnesla z dovolené v chorvatské Crikvenici česká turistka. Tu v polovině července okradl v tamní restauraci neznámý muž, kterého se policii zatím nepodařilo dopadnout, a proto prosí o pomoc veřejnost.
Událost se stala 18. července na promenádě v chorvatské Crikvenici. Sedmapadesátileté Češce tam v restauračním zařízení zloděj ukradl tašku s penězi, telefonem a dalšími osobními věcmi.
Pravděpodobného pachatele se nepodařilo dopadnout, zachytila ho však bezpečnostní kamera. Policie proto prosí o pomoc veřejnost. Každý, kdo by měl o muži na fotografii informace, má kontaktovat crikvenickou policii osobně, telefonicky či e-mailem.
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