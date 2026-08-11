Na Čechy v Chorvatsku spadl strom: V nemocnici skončilo i dítě
V neděli došlo na pláži Balustrada ve městě Crikvenica k nešťastnému incidentu. Na turisty spadla borovice halepská. Mezi zraněnými byli i čtyři Češi. Na místě zasahovaly záchranné složky.
K incidentu došlo kolem 11 hodiny. Strom podle dostupných informací zranil celkem osm lidí. Čtyři z nich byli přitom Češi, včetně jednoho dítěte, informoval server Dnevnik.hr.
Na místo okamžitě vyrazily záchranné složky. Příslušné složky také následně potvrdily, že žádné ze zranění nebylo život ohrožující. I tak záchranáři všechny převezli do nemocnice v Rijece. Nutno podotknout, že všem zraněným se podařilo zpod stromu dostat ještě před příjezdem jednotek. Úřady se v tuto chvíli snaží zjistit, z jakého důvodu k pádu stromu došlo.
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