Na Čechy v Chorvatsku spadl strom: V nemocnici skončilo i dítě

Pád stromu na pláži ve městě Crikvenica (9. 8. 2026)
Pád stromu na pláži ve městě Crikvenica (9. 8. 2026)
Chorvatské město Crikvenica.
Chorvatské město Crikvenica
Chorvatské město Crikvenica
Autor: Martin Lisičan - 
11. srpna 2026
09:26

V neděli došlo na pláži Balustrada ve městě Crikvenica k nešťastnému incidentu. Na turisty spadla borovice halepská. Mezi zraněnými byli i čtyři Češi. Na místě zasahovaly záchranné složky.

K incidentu došlo kolem 11 hodiny. Strom podle dostupných informací zranil celkem osm lidí. Čtyři z nich byli přitom Češi, včetně jednoho dítěte, informoval server Dnevnik.hr

Na místo okamžitě vyrazily záchranné složky. Příslušné složky také následně potvrdily, že žádné ze zranění nebylo život ohrožující. I tak záchranáři všechny převezli do nemocnice v Rijece. Nutno podotknout, že všem zraněným se podařilo zpod stromu dostat ještě před příjezdem jednotek. Úřady se v tuto chvíli snaží zjistit, z jakého důvodu k pádu stromu došlo. 

Pád stromu na pláži ve městě Crikvenica (9. 8. 2026)
Pád stromu na pláži ve městě Crikvenica (9. 8. 2026)
Chorvatské město Crikvenica.
Chorvatské město Crikvenica
Chorvatské město Crikvenica

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U Hvaru natočili žraloka.
Zdroj: Facebook/RESTAURANT GARIFUL

Témata:
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Martin Lisičan
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