Bezdomovkyně Gábina řádí v jihlavské nemocnici: „Chovej se slušně, ty ku*do,“ okřikuje personál

Bezdomovkyně Gábina útočí na personál jihlavské nemocnice.
Bezdomovkyně Gábina útočí na personál jihlavské nemocnice.
Bezdomovkyně Gábina útočí na personál jihlavské nemocnice.
Bezdomovkyně Gábina
Bezdomovkyně Gábina útočí na personál jihlavské nemocnice.
Autor: Nicole Kučerová - 
11. srpna 2026
05:00

V Jihlavě řádí agresivní bezdomovkyně Gábina. Obtěžuje personál i pacienty místní nemocnice, využívá veřejné toalety k osobní hygieně a nadává každému, kdo jí vstoupí do cesty. Místní už jsou zoufalí a bojí se jí. Na sociálních sítích sdílí zkušenosti a domnívají se, že je psychicky nemocná.

Mladá bezdomovkyně Gabriela (29) je původem z Plzeňska a necelé dva roky přebývá v Jihlavě, kde se na základě svého agresivního chování, nevyzpytatelné nálady, vzhledu a obtěžování stala místní „celebritou“. Žena se pohybuje po veřejných toaletách, občas pláče, občas řve a má násilnické sklony.

Před pár dny se na sociální sítě dostalo video z jihlavské nemocnice, ve které Gábina často tajně přebývá. Využívá veřejnou toaletu k osobní hygieně, tajně v budově přespává anebo vysedává na chodbách. Na videu její nepřijatelné chování konfrontovala zaměstnankyně. Bezdomovkyně agresivně nadávala a vyvolala tak rozhořčení veřejnosti.

„Chovej se slušně, ty kundo, vole,“ okřikla Gábina zaměstnankyni, která ji poprosila, aby nemocnici opustila. „Drž hubu, já se s tebou nemusím bavit. Já nejsem povinná ti nic říkat,“ odpovídala na slušně položené otázky. „Ty zmrde nemocnej,“ nadávala.

„Já dělám v Tescu a tam je dennodenně. Sedí třeba před záchody na zemi, řve, matlá si rtěnku a žmoulá v ruce desítky jednorázových utěrek. Ochranka s ní nic nemůže udělat a akorát děsí lidi… nebo chodí po Tescu a brečí nebo nadává. Někdy je neškodná, jindy agresivní. Prý žebrá, ale já jí na Vánoce nabídla pětikilo a odmítla,“ sdílela zkušenost Tereza na sociálních sítích.

Další obyvatelé se domnívají, že je žena vážně psychicky nemocná. Pomoci se ale brání. Před pár týdny dokonce napadla cestující v městské hromadné dopravě a způsobila jí pohmožděniny. Má platný zákaz pobytu v okrese Jihlava. Policie ji přesto vždy maximálně vyvede za brány nemocnice, kam se během chvilky Gábina zase vrátí.

Bezdomovkyně Gábina útočí na personál jihlavské nemocnice.
Bezdomovkyně Gábina útočí na personál jihlavské nemocnice.
Bezdomovkyně Gábina útočí na personál jihlavské nemocnice.
Bezdomovkyně Gábina
Bezdomovkyně Gábina útočí na personál jihlavské nemocnice.

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Nicole Kučerová
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heřman khon ( 11. srpna 2026 10:08 )

když je zralá na psychiatra tak ji tam mají zavřít. třeba ji vyléčí, daji ji ubytovani a muže tam uklizet, nebo podle vzdělaní třeba ředitelku. 😃

M A ( 11. srpna 2026 10:08 )

Tak jim napište, tenhle problém tady takhle funguje pořád.

Věra Dobešová ( 11. srpna 2026 09:59 )

Z dětského domova? Stát vyhodí v 18 letech a kam mají jít, ubytování, práce, naučí v DD jak to chodí s bydlením? Každý měsíc platit inkaso, nájem?
Případ pro ministerstvo práce a sociálních věcí Juchelka, premiér Babiš. Co na tento případ říkají?

Renata Jandová ( 11. srpna 2026 09:59 )

To je pěkná ostuda,že si nevíte rady,to snad ani na veřejnost nepoustějte,to si v CR každý může dělat co chce?,

Manowar ( 11. srpna 2026 09:48 )

Nasadit svěrací kazajku a odvézt na několik dní do samotky.

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