Strážníci zdánlivě banální případ nepodcenili nejen kvůli ceně obuvi, ale i faktu, že unikátní boty měly logo a originální krátký nápis.
„Nahlédli mezi případy projednávané v jejich lokalitě za několik posledních hodin a zjistili, že jedna hlídka na zmíněné adrese pomáhala obyvatelům vyprovodit člověka polehávajícího u výtahu,“ popsal začátek pátrání mluvčí Jakub Ghanem.
Kontrola bot
Muže po padesátce navíc dobře znali a tak se pustili po jeho stopě. Objevili ho pár hodin po krádeži na lavičce před obchodním centrem na náměstí 28. dubna i s bílou obuví na nohách. Video, které pořídili při rozhovoru s podezřelým, mělo takřka tragikomický nádech.
„Jsme tady kvůli vašim botám, které si budeme kontrolovat. Jste podezřelý, že jste je odcizil v jednom ze zdejších domů,“ řekl jeden ze strážců zákona. Muž oponoval, že je to jeho obuv.
Chmaták ukradl v Brně drahé boty na míru, po dopadení skončil v ponožkách (15.5.2026) Městská policie Brno
„Sundejte si je a ukažte nám je. Kde jste k nim přišel? Tyto boty jsou natolik unikátní, protože byly vyrobeny na míru. Na zakázku byly vyrobeny jen jedny. Mají takový identifikátor, že prostě vaše nejsou,“ stál si neústupně za svým strážník s tím, že za chvíli se na místě objeví i okradený majitel.
„Kluci, fakt, jak teď půjdu?“ hořekoval bosý zloděj. „Nevyšlo to, vo*e. No a seš v ponožkách,“ korunoval celý komický výjev vedle sedící kumpán.