Psycholožka o zloději lebky sv. Zdislavy: Pohanský rituál a osobní vztah! A co mu slíbili policisté?
Krádež lebky sv. Zdislavy má šokující rozuzlení. Muž (35), který relikvii ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí, nesouhlasil s jejím vystavením v kostele. Lebku vložil do kbelíku a zalil ji betonem! Plánoval ji pohřbít v řece. Psychoterapeutka Radana Rovena Štěpánková prozradila pro Blesk možný náboženský motiv a historička Eva Doležalová Blesku vysvětlila, proč relikvie kradli už ve středověku.
V úterý 12. května vtrhl do baziliky v Jablonném v Podještědí neznámý muž (35), vysklil vitrínu s lebkou svaté Zdislavy a ostatky odcizil. Policie vyhlásila pátrání a zveřejnila video z krádeže. O dva dny později kriminalisté zloděje chytli v Mladé Boleslavi, podle serveru CNN Prima News ho prozradil taxík, kterým z místa činu odjel.
Po sedmihodinovém výslechu se ke všemu přiznal. Vyšetřovatelé museli dát zloději záruku ohledně dalšího zacházení s relikvií, aby prozradil, kam ji schoval. Pachatel poté přišel s nečekaným odhalením. Lebku zalil do kbelíku betonem a plánoval ji hodit do řeky! Ukázalo se, že nesouhlasil s jejím vystavením odděleně od těla a chtěl jí „dopřát klid“. K nevídané loupeži se vyjádřila psychoterapeutka Mgr. Radana Rovena Štěpánková.
„Pohřbívání člověka mělo v historii vždy svůj rituální význam. Z toho důvodu se do hrobu dávaly předměty a pohřbívalo se v různých specifických polohách. K pohřbívání se přistupovalo jako k přechodovým a transformačním procesům. Pro člověka, který má k blahoslavené osobní vztah a považuje ji za svatou, může být důležité, jak bylo zacházeno s jejími ostatky,“ vysvětila psychoterapeutka.
„Když je s ostatky podle někoho zacházeno nedůstojně, tedy že je v tomto případě vystavená pouze lebka bez těla, tak na rozdíl od křesťanské obce, která ji považujeme za relikvii, to může vnímat jako lidsky nedůstojné. Plán s odevzdáním vodě (v tomto případě řece, pozn. red.) mohl připomínat pohanské rituály, kdy se ostatky odevzdávaly živlům, například rozprášením popela ve větru. Nejspíše měl pachatel k svaté Zdislavě osobní vztah a byl sakrální,“ doplnila.
Historička Eva Doležalová Blesku vylíčila, proč relikvie kradli už ve středověku. Podle ní se například obávali příchodu Antikrista.
Kdy lidé začali uctívat relikvie?
„Nikoliv výlučně, ale v kontextu Evropy se pojí hlavně s křesťanstvím a katolickou církví. Jsou připomínkou života a díla světce. Jejich přítomnost byla vnímána i jako trvalá existence a ochrana na daném místě.“
Jaké byly nejcennější?
„Ty, které byly spojené se životem a smrtí Ježíše Krista, Panny Marie, apoštolů či nejvýznamnějších světců Evropy a zemských patronů. Úcta k nim a jejich relikviím je zpravidla znásobena vírou v péči patronů o blaho země, jak dokládá i úcta k sv. Václavovi, coby k věčnému knížeti českých zemí.“
Kdy zájem o ně opadl?
„Nikdy asi neustane, vrcholu dosáhl v době vrcholného a pozdního středověku. V době, kdy lidé předpokládali příchod Antikrista a konce světa, bylo vytváření takových sbírek o to pochopitelnější.“
Proč byly kradeny?
„Často šlo o objednávku, touhu vlastnit alespoň částečku daného předmětu. Nechtěli je mnohdy pro sebe, ale třeba pro kostel, kterému tím dodaly na lesku. Někdy relikvie či celé relikviáře prodávaly přímo církevní instituce.“
Podvádělo se s nimi?
„Typickým příkladem jsou hřeby z Kristova kříže, jejichž množství a pohyb po středověké Evropě byl enormní. Někteří podvodníci byli odhaleni už v době svého působení, jinde se o pravosti diskutuje doposud. U některých předmětů se ví, že nejsou originální, protože konkrétního světce nemohly potkat.“
Karel IV. byl významný sběratel, jaké předměty sehnal?
„Do jeho souboru relikvií patřil také říšský poklad obsahující i tzv. Svaté kopí a hřeby z Kristova kříže. Sám Karel IV. získal i dva trny z Kristovy koruny od francouzského korunního prince.“
Proč je sbíral?
„Už možnost takové předměty vidět byla magnetizující pro celou křesťanskou Evropu. Praha tím získala na přitažlivosti a při pravidelných výstavách těchto relikvií se stala centrem poutnického cestovního ruchu.“
Dá se říci, kolik relikvií jsou falza?
„Pokud existují jen roztroušené fragmenty kostí světce, navíc uložené po celém světě, nelze jednoduše určit DNA, není je s čím porovnávat. To, oč se historici i církev snaží, je vyloučit možnost podvodů.“
Zpochybňována byla i pravost relikvií sv. Václava...
„Vzpomínám si na polemiky ohledně předmětů, které jsou součástí svatováclavského pokladu – meč, přilba, část kroužkové zbroje. Ty s ním byly ještě nedávno spojovány skrze tradici sahající až do vrcholného středověku. Nejnovější expertizy ale potvrdily, že minimálně části těchto předmětů odpovídají 10. století.“
ostatky patři do hrobu, nebo na rozptyl. vše ostatní je proti bohu. Muž je nevinný. zaplatím advokáty