Matka v Jablonci nad Nisou ubodala dítě?! Soud ženu poslal do vazby

Policie vyšetřuje vraždu v Jablonci nad Nisou.
Policie vyšetřuje vraždu v Jablonci nad Nisou.
Policie vyšetřuje vraždu v Jablonci nad Nisou.
Policie vyšetřuje vraždu v Jablonci nad Nisou.
Policie vyšetřuje vraždu v Jablonci nad Nisou.
Autor: ČTK, Nicole Kučerová - 
25. července 2026
17:58

Z vraždy, která se stala ve čtvrtek 23. července odpoledne v jednom z bytových domů v Jablonci nad Nisou, kriminalisté obvinili ženu (35).

Soudce okresního soudu ji poslal do vazby, uvedla policie odpoledne na síti X. S ohledem na věk účastníků a rodinu nebude policie k případu zveřejňovat jakékoli další informace. Podle informací agentury Aktu.cz matka ubodala svoje dítě.

Detaily k případu policisté nezveřejnili. Ujistili, že v souvislosti s událostí nikomu nehrozí nebezpečí.

Podle výpovědi sousedů pro CNN Prima News se žena po vraždě malého dítěte neúspěšně pokusila o sebevraždu. Později na místo dorazila pohřební služba a do bytové jednotky vnesla malou bílou rakev.

Policie vyšetřuje vraždu v Jablonci nad Nisou.
Policie vyšetřuje vraždu v Jablonci nad Nisou.
Policie vyšetřuje vraždu v Jablonci nad Nisou.
Policie vyšetřuje vraždu v Jablonci nad Nisou.
Policie vyšetřuje vraždu v Jablonci nad Nisou.

Témata:
dítěnásilísmrtsoudmatkavazbasousedvražda dítěteLiberecký krajpolicievraždaJablonec nad Nisou
Nicole Kučerová
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