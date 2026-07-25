Matka v Jablonci nad Nisou ubodala dítě?! Soud ženu poslal do vazby
Z vraždy, která se stala ve čtvrtek 23. července odpoledne v jednom z bytových domů v Jablonci nad Nisou, kriminalisté obvinili ženu (35).
Soudce okresního soudu ji poslal do vazby, uvedla policie odpoledne na síti X. S ohledem na věk účastníků a rodinu nebude policie k případu zveřejňovat jakékoli další informace. Podle informací agentury Aktu.cz matka ubodala svoje dítě.
Detaily k případu policisté nezveřejnili. Ujistili, že v souvislosti s událostí nikomu nehrozí nebezpečí.
Podle výpovědi sousedů pro CNN Prima News se žena po vraždě malého dítěte neúspěšně pokusila o sebevraždu. Později na místo dorazila pohřební služba a do bytové jednotky vnesla malou bílou rakev.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.