Dominik z Chrudimska boural a pak zmizel! Rodina ho hledá už čtyři měsíce

Dominik z Chrudimska boural a pak zmizel! Rodina ho hledá už čtyři měsíce
Dominik z Chrudimska boural a pak zmizel! Rodina ho hledá už čtyři měsíce  (Autor: Policie ČR/Blesk)
Autor: Klára Jelínková - 
11. září 2026
11:29

Sedmadvacetiletý Dominik Procházka v květnu měl cestou do práce na Chrudimsku dopravní nehodu. Na místo přijela záchranka, prohlédla ho a provedla dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Mladík měl následně čekat na příjezd policie, během té doby však zmizel. Rodina po něm pátrá už čtyři měsíce.

Nehoda se stala obcemi Běstvina a Spačice na Chrudimsku. Mladík z Havlíčkobrodska měl být údajně na cestě do práce. Po nehodě na místo dorazila záchranná služba a Dominika vyšetřila, převoz do nemocnice nebyl nutný. Řidič měl vyčkat na příjezd policie, když kriminalisté dorazili, Procházka už na místě nebyl. Očividný důvod k útěku však neměl, nebyl v celostátním pátrání a dechová zkouška na alkohol po nehodě vyšla negativně.

 

„Odešel a ve vozidle nechal všechny své osobní věci včetně mobilního telefonu. Policisté po muži od včerejšího večera, poté co rodina oznámila jeho pohřešování, pátrají, zatím ale bezúspěšně,“ informovala v květnu policejní mluvčí Dita Holečková. 
Podle informací iDnes nebyl mladík do současné doby vypátrán a policie proto prosí o pomoc. Domink je asi 165 cm vysoký, štíhlý, má dlouhé tmavé vlasy, které nosí v culíku. Na sobě by měl šedé dlouhé kalhoty, šedé triko s červeným nápisem „security“, šedomodrou mikinu s nápisem „security“ a tmavé tenisky.

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Za katrem: Vladimír záhadně zmizel cestou do práce, podle rodiny ho unesli mimozemšťani
Zdroj: Jedlička, Čebotareva

Témata:
policieokres Havlíčkův Brodokres Chrudimdopravní nehodadechová zkouškaBěstvinaSpačiceChrudim
Klára Jelínková
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