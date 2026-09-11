Dominik z Chrudimska boural a pak zmizel! Rodina ho hledá už čtyři měsíce
Sedmadvacetiletý Dominik Procházka v květnu měl cestou do práce na Chrudimsku dopravní nehodu. Na místo přijela záchranka, prohlédla ho a provedla dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Mladík měl následně čekat na příjezd policie, během té doby však zmizel. Rodina po něm pátrá už čtyři měsíce.
Nehoda se stala obcemi Běstvina a Spačice na Chrudimsku. Mladík z Havlíčkobrodska měl být údajně na cestě do práce. Po nehodě na místo dorazila záchranná služba a Dominika vyšetřila, převoz do nemocnice nebyl nutný. Řidič měl vyčkat na příjezd policie, když kriminalisté dorazili, Procházka už na místě nebyl. Očividný důvod k útěku však neměl, nebyl v celostátním pátrání a dechová zkouška na alkohol po nehodě vyšla negativně.
„Odešel a ve vozidle nechal všechny své osobní věci včetně mobilního telefonu. Policisté po muži od včerejšího večera, poté co rodina oznámila jeho pohřešování, pátrají, zatím ale bezúspěšně,“ informovala v květnu policejní mluvčí Dita Holečková.
Podle informací iDnes nebyl mladík do současné doby vypátrán a policie proto prosí o pomoc. Domink je asi 165 cm vysoký, štíhlý, má dlouhé tmavé vlasy, které nosí v culíku. Na sobě by měl šedé dlouhé kalhoty, šedé triko s červeným nápisem „security“, šedomodrou mikinu s nápisem „security“ a tmavé tenisky.
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