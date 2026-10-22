Manželovi se nelíbilo postavení jeho ženy: Svou milou zardousil
Policie obvinila šestačtyřicetiletého cizince z úterní vraždy manželky v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Soud na muže uvalil vazbu. Ve čtvrtek to sdělila mluvčí policie Karolína Hynková.
Muž podle kriminalistů uvedl, že motivem jeho činu byly neshody související s představami o způsobu života a postavení ženy v rodině. Podle informací CNN Prima News považoval obviněný za ostudu, že manželka chtěla začít pracovat a vydělávat si vlastní peníze. Manželský pár pocházel z oblasti Kavkazu.
Muž podle policie ženu při konfliktu napadl a zardousil. Policie jej na místě činu v bydlišti manželů do osmi minut zadržela. V případě odsouzení muži hrozí až 20 let vězení.
Soudce a předseda Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou Michal Strnad poslal obviněného do vazby. „Vazební zasedání proběhlo relativně standardně s přihlédnutím k tomu, že obviněný je cizinec. Nicméně jsem shledal důvody útěkové vazby,“ vysvětlil Strnad.
Podle kriminalistů si muž vraždu dopředu promyslel. Se ženou měli tři děti, které nyní skončí v péči úřadů.
Tak děkujeme, Petře Fialo, co jsi to sem natahal za verbež 🙄