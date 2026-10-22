Manželovi se nelíbilo postavení jeho ženy: Svou milou zardousil

Policie obvinila cizince z vraždy manželky v Kostelci nad Orlicí, je ve vazbě.
Policie obvinila cizince z vraždy manželky v Kostelci nad Orlicí, je ve vazbě.
Podle policie měly být motivem vraždy neshody o postavení ženy v rodině.
Podle policie měly být motivem vraždy neshody o postavení ženy v rodině.
Chtěla začít pracovat a sama si vydělávat, to měl obviněný považovat za ostudu.
Aktualizováno -
22. října 2026
17:17
Autor: ČTK, Kamil Morávek - 
22. října 2026
16:44

Policie obvinila šestačtyřicetiletého cizince z úterní vraždy manželky v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Soud na muže uvalil vazbu. Ve čtvrtek to sdělila mluvčí policie Karolína Hynková.

Muž podle kriminalistů uvedl, že motivem jeho činu byly neshody související s představami o způsobu života a postavení ženy v rodině. Podle informací CNN Prima News považoval obviněný za ostudu, že manželka chtěla začít pracovat a vydělávat si vlastní peníze. Manželský pár pocházel z oblasti Kavkazu.

Muž podle policie ženu při konfliktu napadl a zardousil. Policie jej na místě činu v bydlišti manželů do osmi minut zadržela. V případě odsouzení muži hrozí až 20 let vězení.

Ilustrační foto.
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Soudce a předseda Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou Michal Strnad poslal obviněného do vazby. „Vazební zasedání proběhlo relativně standardně s přihlédnutím k tomu, že obviněný je cizinec. Nicméně jsem shledal důvody útěkové vazby,“ vysvětlil Strnad.

Podle kriminalistů si muž vraždu dopředu promyslel. Se ženou měli tři děti, které nyní skončí v péči úřadů.

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Témata:
vazbapolicievraždaKavkazokres Rychnov nad KněžnouKostelec nad Orlicí
Kamil Morávek
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Uklidni se ( 23. října 2026 13:56 )

Tak děkujeme, Petře Fialo, co jsi to sem natahal za verbež 🙄

Jirik-ta ( 23. října 2026 08:29 )

😁 To tenkrát v čtyřicátom pátom

jan herman ( 23. října 2026 05:20 )

a takovou pakáž sem nechate přistěhovat

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