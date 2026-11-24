Hacker zveřejnil videa z nového GTA: Dostal sedm let za mřížemi!
Vydání šestého dílu legendární herní série GTA mnozí hráči považují za událost dekády. Čekání trvalo dlouhých 13 let a není se tedy čemu divit, že u mnohých byla zvědavost naprosto k nevydržení. U mladíka z Velké Británie to vedlo až k tomu, že se naboural do serverů studia a zveřejnil některá videa ze hry. Za to vyfasoval sedmiletý trest!
Čekání na šestý díl herní série Grand Theft Auto trvalo dlouhých 13 let. Pro některé hráče však už bylo naprosto nesnesitelné a uchýlili se proto ke kriminálním krokům. Jedním z nich je i Arion (21) z Velké Británie. Naboural se do serverů studia Rockstar a ukradl 90 videí přímo ze hry. Následně vývojáře vydíral a vyhrožoval, že zveřejní zdrojový kód.
K prolomení systému mu stačil telefon a hotelová Wi-Fi. V minulosti takto hacknul například i finanční službu Revolut anebo taxikářskou firmu Uber. Studio Rockstar škody vyhodnotilo v přepočtu na více než 111 a půl milionu korun. Útok je navíc stál tisíce hodin práce navíc.
Od soudu Arion odešel s trestem odnětí svobody po dobu sedmi let. „Jste velmi talentovaný mladý muž,“ řekl mu podle deníku Bild soudce s tím, že by neměl své nadání zahazovat ve vězení. Arion předtím strávil více než čtyři roky ve vazbě. V minulosti bylo také stíhání přerušeno, protože panovaly pochyby o jeho svéprávnosti.
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