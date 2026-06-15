Tornádo na Rychnovsku! Obce hlásí škody
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pondělí potvrdil výskyt tornáda, které se v sobotu 13. června prohnalo na Rychnovsku. Vírů bylo přitom zaznamenáno hned několik. Obce hlásí škody.
Letos se už jedná o páté potvrzené tornádo v Česku. V sobotu oblast zasáhly výrazné přeháňky, jedna z nich přitom s největší pravděpodobností vyvolala tornádo mezi Semechnicemi a Kvasinami na Rychnovsku.
„Nejednalo se o tornádo v celé délce, naopak bylo v některých okamžicích zaznamenáno víc vírů najednou. Rotace na přeháňce byla potvrzena i analýzou dopplerových rychlostí z radaru Skalky,“ uvedl na sociálních sítích ČHMÚ.
V Semechnicích došlo v důsledku tornáda k poničení několika náhrobků. Živel z několika domů odnesl tašky ze střech, škody jsou hlášeny i z Kvasin. „Oblast škod i zdokumentovaných vírů je celkem slušná, činí přibližně 11 km,“ dodalo ČHMÚ.
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