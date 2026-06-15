Tornádo na Rychnovsku! Obce hlásí škody

Tornádo na Rychnovsku. (13. 6. 2026)
Tornádo na Rychnovsku. (13. 6. 2026)
Tornádo na Rychnovsku. (13. 6. 2026)
Tornádo na Rychnovsku. (13. 6. 2026)
Tornádo na Rychnovsku. (13. 6. 2026)
Autor: Martin Lisičan - 
15. června 2026
17:14

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pondělí potvrdil výskyt tornáda, které se v sobotu 13. června prohnalo na Rychnovsku. Vírů bylo přitom zaznamenáno hned několik. Obce hlásí škody.

Letos se už jedná o páté potvrzené tornádo v Česku. V sobotu oblast zasáhly výrazné přeháňky, jedna z nich přitom s největší pravděpodobností vyvolala tornádo mezi Semechnicemi a Kvasinami na Rychnovsku.

Video  Tornádo na Rychnovsku. (13. 6. 2026)  - ČHMÚ/Míra Nejman
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„Nejednalo se o tornádo v celé délce, naopak bylo v některých okamžicích zaznamenáno víc vírů najednou. Rotace na přeháňce byla potvrzena i analýzou dopplerových rychlostí z radaru Skalky,“ uvedl na sociálních sítích ČHMÚ

V Semechnicích došlo v důsledku tornáda k poničení několika náhrobků. Živel z několika domů odnesl tašky ze střech, škody jsou hlášeny i z Kvasin. „Oblast škod i zdokumentovaných vírů je celkem slušná, činí přibližně 11 km,“ dodalo ČHMÚ.

Tornádo na Rychnovsku. (13. 6. 2026)
Tornádo na Rychnovsku. (13. 6. 2026)
Tornádo na Rychnovsku. (13. 6. 2026)
Tornádo na Rychnovsku. (13. 6. 2026)
Tornádo na Rychnovsku. (13. 6. 2026)

Témata:
ČeskoKvasinyČeský hydrometeorologický ústavokres Rychnov nad KněžnoutornádoSkalkaSemechnice
Martin Lisičan
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