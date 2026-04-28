Zloděj v domě na Rychnovsku uvařil a zbaštil knedlíky: Mlsouna čeká trest

Ilustrační foto.  (Autor: profimedia.cz)
Autor: Martin Lisičan 
28. dubna 2026
10:59

Hořkosladké pochutnání čekalo zloděje na Rychnovsku. Během série vloupání si troufnul pořádně vydrancovat kuchyni. Během několika dní snědl několik polévek, kompot i ovocné knedlíky. Případ má v rukou policie.

Policisté z Rychnova nad Kněžnou minulý týden řešili nevšední případ krádeže. Podezřelý muž se měl začátkem dubna vloupat do chalupy v Liberku a do domu v Kvasinách. „Ten je podezřelý z toho, že se začátkem dubna 2026 vloupal do chalupy, kde zkonzumoval dvě polévky a jahodový kompot. Svým jednáním způsobil škodu na majetku ve výši 5 000 korun. Ve druhém případě vnikl do domu v Kvasinách, kde si v kuchyni uvařil jahodové knedlíky a snědl dvě konzervy fazolí,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová. 

Muž měl dále v Rychnově nad Kněžnou využít nepozornosti servírky v jednom z barů, kde údajně odcizil 4 tisíce korun. Podezřelému v případě prokázání viny hrozí až dva roky vězení. 

Video  Strážníci dopadli v Brně díky kameře zlodějku, okradla spáče (24.4.2026)  - Městská policie Brno
Video se připravuje ...

Témata:
vězeníkrádežKvasinypolévkaokres Rychnov nad KněžnouchalupaKnedlíkRychnov nad KněžnoukompotLiberk
Martin Lisičan
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

deben Duben ( 28. dubna 2026 11:53 )

A doufám , že poděkoval a uklidil ...

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

A je to venku! Po zprávě lékaře šli Koktovi s pravdou ven
A je to venku! Po zprávě lékaře šli Koktovi s pravdou ven
Aha!
Filipojakubská noc: Víte, proč je plná kouzel a magické síly?
Filipojakubská noc: Víte, proč je plná kouzel a magické síly?
Dáma.cz
Zpěvák Mirai Navrátil bude tatínkem! Sára Slezáková oznámila těhotenství dojemným vzkazem
Zpěvák Mirai Navrátil bude tatínkem! Sára Slezáková oznámila těhotenství dojemným vzkazem
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Zisk Net4Gas vyletěl na dvě miliardy. Státnímu správci plynovodů pomohl restart tranzitu
Zisk Net4Gas vyletěl na dvě miliardy. Státnímu správci plynovodů pomohl restart tranzitu
e15
Co musí Pardubice udělat, aby vyhrály titul? Rady Třinci, jak oslavám Dynama zabránit
Co musí Pardubice udělat, aby vyhrály titul? Rady Třinci, jak oslavám Dynama zabránit
iSport
Jsme něco jako ANO, ale bez peněz. Vzestupy a pády mladého „studentského“ hnutí Generace
Jsme něco jako ANO, ale bez peněz. Vzestupy a pády mladého „studentského“ hnutí Generace
Reflex
Na Zlomek sekundy: Nová výstava ukazuje to nejlepší ze sportovní fotografie
Na Zlomek sekundy: Nová výstava ukazuje to nejlepší ze sportovní fotografie
Lidé a země