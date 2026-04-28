Zloděj v domě na Rychnovsku uvařil a zbaštil knedlíky: Mlsouna čeká trest
Hořkosladké pochutnání čekalo zloděje na Rychnovsku. Během série vloupání si troufnul pořádně vydrancovat kuchyni. Během několika dní snědl několik polévek, kompot i ovocné knedlíky. Případ má v rukou policie.
Policisté z Rychnova nad Kněžnou minulý týden řešili nevšední případ krádeže. Podezřelý muž se měl začátkem dubna vloupat do chalupy v Liberku a do domu v Kvasinách. „Ten je podezřelý z toho, že se začátkem dubna 2026 vloupal do chalupy, kde zkonzumoval dvě polévky a jahodový kompot. Svým jednáním způsobil škodu na majetku ve výši 5 000 korun. Ve druhém případě vnikl do domu v Kvasinách, kde si v kuchyni uvařil jahodové knedlíky a snědl dvě konzervy fazolí,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová.
Muž měl dále v Rychnově nad Kněžnou využít nepozornosti servírky v jednom z barů, kde údajně odcizil 4 tisíce korun. Podezřelému v případě prokázání viny hrozí až dva roky vězení.
A doufám , že poděkoval a uklidil ...