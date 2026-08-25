Zdraží cukr?! Výnosy cukrovky budou kvůli suchu podprůměrné, varuje svaz
Svaz pěstitelů cukrovky Čech očekává kvůli suchu podprůměrný výnos cukrové řepy - 65 až 70 tun z hektaru při šestnáctiprocentní cukernatosti. V minulé kampani dosáhl výnos u pěstitelů dodávajících společnosti Tereos TTD 82,9 tuny z hektaru při stejné cukernatosti. Mezi pěstiteli však mohou být značné rozdíly. ČTK to řekl výkonný ředitel svazu Jan Křováček.
Srážky z minulého týdne mohou podle něj zlepšit stav porostů cukrové řepy, které dlouhodobé sucho a vysoké teploty výrazně poznamenaly. Výnosy by se podle svazu mohly pohybovat od 30 do 90 tun podle oblasti a typu půdy. Zpracování řepy má v cukrovarech Tereos TTD v Dobrovici na Mladoboleslavsku a v Českém Meziříčí na Rychnovsku začít 18. září, řekl ČTK PR manažer společnosti Jakub Hradiský.
Firma Tereos TTD po prvním letošním vzorkování odhadovala výnos na zhruba 69 tun z hektaru při přepočtu na šestnáctiprocentní cukernatost, tedy pod pětiletým průměrem. Naměřená cukernatost byla naopak vysoká, dosáhla 17,62 procenta. Druhé vzorkování přineslo podle Hradiského podobné výsledky. Vyšší cukernatost však podle Křováčka nižší hmotnostní výnos nenahradí.
V části pěstitelské oblasti podle Křováčka minulý týden napršelo přes 60 milimetrů vody, což může obnovit růst řepy a přiblížit očekávaný výnos k 70 tunám z hektaru při šestnáctiprocentní cukernatosti. Před příchodem srážek měla řepa podle něj malé, podprůměrné kořeny a výrazně poškozený či uschlý chrást. Nyní může začít takzvaná retrovegetace, při níž se obnovuje listová část rostliny a bulva znovu roste. Současně však může klesnout cukernatost.
U porostů určených k časné sklizni už svaz výraznější zvýšení výnosu neočekává, řepa sklízená v říjnu a listopadu však ještě může ze srážek těžit. „Budeme rádi, pokud podzimní přírůstky budou v rozmezí pět - 20 tun z hektaru a zlepší tak náš výnosový výsledek,“ řekl Křováček. Pomohlo by podle něj i oddálení kampaně. Podobné názory podle Křováčka zaznívají i v dalších zemích EU, cukrovary však chtějí začít zpracovávat řepu časně.
Očekávané zářijové teploty kolem 20 stupňů přes den a deseti stupňů v noci by byly optimální pro růst řepy a ukládání cukru do bulev, uvedl. „Výhodou cukrovky je, že je to plodina s během na dlouhou trať a dokáže si na déšť počkat,“ dodal Křováček.
Problémem nebyl podle něj pouze celkový nedostatek srážek, ale také jejich nerovnoměrné rozložení. Někde měsíční úhrn spadl během dvou až tří dnů, po nichž následoval měsíc nebo delší období bez deště v kombinaci s vysokými teplotami a vysušujícím větrem. Jinde opakovaně napršely pouze dva až tři milimetry, voda se tak ke kořenům ani nedostala. Nejhůře jsou na tom porosty na lehčích půdách, například na Mělnicku. Lépe sucho zvládly jílovité půdy, například na Jičínsku. Poškození chrástu a mezery v porostech navíc umožnily druhotné zaplevelení.
Minimální garantovaná výkupní cena pro letošní kampaň stoupla z 675 na 730 korun za tunu. Celkové pěstitelské náklady podle svazu dosahují 70 000 až 75.000 korun na hektar. Při minimální garantované ceně 730 korun za tunu by tak bylo k jejich pokrytí zapotřebí sklidit přibližně 100 tun z hektaru. „Nynější odhad 69 tun znamená postupnou ekonomickou likvidaci a neudržitelnost pěstování,“ doplnil.
Cukrovou řepou bylo letos podle Českého statistického úřadu v Česku oseto 52.820 hektarů, meziročně o 0,9 procenta méně. Výrazný pokles nastal už loni, kdy se výměra snížila o 19,1 procenta z 65.912 na 53.293 hektarů.
Nepříznivá ekonomika může podle Křováčka vést k dalšímu zmenšování ploch. Tříleté smlouvy s Tereos TTD na osevy v letech 2026 až 2028 by podle Křováčka měly omezit výraznější kolísání. V roce 2027 přesto může kvůli zklamání z letošní sezony nastat pokles v řádu několika procent.
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