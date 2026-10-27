Životní příběh Maria Rafaela je přehlídkou jednoho horšího trestného činu než druhého. Byl souzen za loupež, omezování osobní svobody spojené s ublížením na zdraví, znásilnění díky (13) až se v únoru 2008 propracoval k bestiální vraždě. Některé další skutky se kvůli jeho nepříčetnosti k soudu ani nedostaly...
Vraždu spáchal jak chovanec Psychiatrické léčebně v Kosmonosech na Mladoboleslavsku. V únoru 2008 z ní utekl, ale pohyboval se v její blízkosti. Brány léčebny zrovna po vyléčení opouštěl muž a Rafaelovi se zalíbily jeho hodinky, šperky, oblečení a zejména naditá peněženka s 24 tisíciovkami.
Bez soucitu
Rafael ho napadl ho, zavřel do popelnice, víko zajistil tak, aby nešlo otevřít, a zapálil ji! Pak poskakoval kolem a vydával nesrozumitelné skřeky. Během požáru napadený v obrovských bolestech bojoval o život, utrpěl popáleniny na 80 % těla a udusil se…
Znalci, kteří Rafaela zkoumali, uvedli, je agresivní a snaží se za každou cenu uspokojit své potřeby bez ohledu na ostatní. Rozpoznali u něj i lehkou mentální retardací, kterou ovšem Rafael využíval a často na ni svaloval to, že nechápe, co se kolem něj děje.
To se pokoušel uplatnit i u soudů, které ho nakonec poslali na doživotí do vězení. Svou vinu popíral, odsouzen by na základě řetězce nepřímých důkazů, například se na jeho oblečení našla krev oběti.
Trest si odpykával v plzeňské věznici na Borech, kde nyní podle serveru novinky.cz zemřel. Šlo o přirozené úmrtí z důvodu nemoci.
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