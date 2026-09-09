Propuštěný vrah v Mírově zabíjel znovu: Cigoš dostal výjimečný trest
Olomoucký vrchní soud ve středu pravomocně potvrdil výjimečný trest 27,5 let Patriku Cigošovi za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Muž svou partnerku brutálně ubodal jen tři týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice, kde si odpykával trest za obdobný čin. Bude si muset navíc odpykat ještě přibližně pět let z předchozího trestu. Podle žalobce Jaroslava Kouřila šlo o mimořádnou závažnost trestného činu, od doživotí muže zachránilo jen stanovisko znalců kvůli možné resocializaci.
Výjimečný trest je ukládán v sazbě 20 až 30 let, žalobkyně původně žádala 28 let vězení. Šestatřicetiletý Cigoš původem z Karviné přiznal vinu, u soudu se však domáhal nižšího trestu. Na ženu, k níž se po propuštění z věznice nastěhoval, zaútočil nožem, zasadil jí 45 ran, z toho 36 do hlavy a krku. Počet ran je shodný s jeho předchozí vraždou.
Podle předsedy senátu Iva Lajdy obžalovaný pro uložení výjimečného trestu splnil všechny tři podmínky - vraždy se dopustil opětovně, zvlášť surovým a zvlášť trýznivým způsobem. „Dopustil se ho opětovně, navíc bezprostředně poté, co byl podmíněně propuštěn z výkonu trestu uloženého za naprosto shodné jednání,“ uvedl soudce. Výše trestu je podle něj na místě i kvůli ochraně společnosti. „Nedokáže dodržovat podmínky propuštění na svobodu, je natolik afektivní, že nedokáže korigovat své jednání a činí takto opakovaně,“ uvedl Lajda.
Obhájkyně Cigoše u soudu naopak tvrdila, že trest je nepřiměřeně přísný. „Je potřeba zohlednit, že byl z předchozího odsouzení propuštěn podmíněně, musí tedy ještě vykonat zbytek předchozího trestu, tím se doba prodlouží,“ mínila. „Myslím, že jsem se snažil do společnosti zařadit s plným úsilím, hledal jsem si práci,“ podotkl k tomu dnes Cigoš.
Podle žalobce Jaroslava Kouřila muže od uložení trestu doživotí zachránilo jen to, že znalci nevyloučili jeho možnou resocializaci. Snížení trestu je podle něj nemyslitelné. „Obžalovaný pouhých 22 dní po podmínečném propuštění z vězení pro trestný čin vraždy se dostal zpět do společnosti. Vezme nůž a osobu, která je mu nejbližší, rozmasakruje nožem, o čemž svědčí obrovské množství ran. Útok byl veden za jejího života, musela ho prožívat. Takto se začleňoval do společnosti,“ podotkl žalobce. „Jeho jednání nelze nijak ospravedlnit,“ dodal.
Cigoš u soudu na svou obranu uvedl, že šlo o problematický vztah a ve vyhrocené situaci se to v něm prý nahromadilo. „Lituju toho, nic takového jsem neplánoval.. bohužel jsem se v poslední fázi neovládl,“ uvedl. Svou roli hrálo i to, že porušil podmínku předchozího podmíněného propuštění a to zákaz požívání alkoholu.
Muž poprvé vraždil už v květnu 2014 ve Frýdku-Místku, kdy zaútočil na svou známou. Tehdy ženě zasadil rovněž 45 ran, z toho 17 do krku. Při vyšetřování se přiznal, že k vraždě použil deset nožů, i tehdy sám přivolal policii. Ostravský soud jej za to již dříve poslal do vězení na 16,5 roku. Propuštěn byl podmínečně na začátku listopadu loňského roku. Podle šumperského státního zástupce Tomáše Horáka, který jeho propuštění posuzoval, nešlo podmíněnému propuštění podle zákona zabránit, Cigoš splnil všechny zákonné podmínky.
Blbec který ho pustil na podmínku by měl jít s ním do cely😡