Andrea s Ninou a Petrem brutálně zavraždili miminko? Holčička neměla ani jméno! Pohřbí ji město

Zavražděnou Baby S pohřbí v oblečení od charity.
Zavražděnou Baby S pohřbí v oblečení od charity.
Zavražděnou Baby S pohřbí v oblečení od charity.
Obviněná matka dítěte Andrea
Obviněná matka dítěte Andrea
Autor: Štěpánka Grofová - 
9. září 2026
05:00

Novorozená holčička, jejíž brutální smrt otřásla nejen Anglií, se dočká posledního rozloučení. Miminko známé pouze jako Baby S pohřbí město, oblečení do rakve pro něj připravila charitativní organizace. Dítě podle vyšetřovatelů utrpělo desítky zranění. Z vraždy jsou obviněni čtyři Slováci.

Před domem v Sheffieldu, kde policisté 30. srpna našli mrtvé novorozené dítě, stále přibývají květiny, plyšové hračky a svíčky. Holčička před smrtí nedostala jméno, úřady ji proto označují jako Baby S.

Nyní se připravuje její pohřeb. Poslední rozloučení zajistí město Sheffield. Pomoc nabídla také charitativní organizace Hope for You All in One CIC vedená Slovenkou Naděždou Boldiovou. Radnice jí umožnila připravit alespoň oblečení, v němž holčičku uloží do rakve.

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„Sheffieldská městská rada se postará o pohřeb. Nám povolili, že naše organizace může maličké dodat oblečení, ve kterém bude pohřbena,“ popsala Boldiová pro slovenskou televizi JOJ.

Charita už zveřejnila také snímek vybraného oblečení. Boldiová přijela na pietní místo z Birminghamu a podle svých slov chce především přispět k tomu, aby se holčičce dostalo důstojného rozloučení.

Desítky zranění

Baby S podle dosavadních zjištění zemřela krátce po narození. U soudu zaznělo, že na jejím těle našli 33 zranění souvisejících s 15 bodnými útoky. Policisté tělo objevili v přístavku domu zabalené v ručníku a uložené v modrém vaku.

Nejasnosti nadále panují kolem toho, jak dlouho novorozenec žil. Objevily se údaje od několika hodin až po 18 hodin, přesnou dobu však zatím veřejně nepotvrdila pitevní zpráva.

Čtyři obvinění z vraždy

Policie v souvislosti se smrtí dítěte obvinila z vraždy čtyři Slováky. Jde o matku Andreu S. (20), jejího přítele Petera H. (19) a jeho rodiče Petera H. (38) a Ninu H. (37). Čelí také dalším obviněním souvisejícím se smrtí dítěte a jejím údajným zakrýváním. Dívka (15) byla obviněna z maření spravedlnosti.

Kdo je biologickým otcem Baby S, zatím není jasné. U soudu zaznělo, že jím neměl být partner Andrey. Na sociálních sítích se následně rozšířila řada tvrzení o poměrech v rodině i možném otcovství jiného muže, žádné z nich však úřady nepotvrdily.

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Zavražděnou Baby S pohřbí v oblečení od charity.
Zavražděnou Baby S pohřbí v oblečení od charity.
Zavražděnou Baby S pohřbí v oblečení od charity.
Obviněná matka dítěte Andrea
Obviněná matka dítěte Andrea

Témata:
matkanovorozeněholčičkaslovenkavraždapohřebrakevSheffieldsmrtoblečenícharitativní organizacezranění
Štěpánka Grofová
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