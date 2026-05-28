Sériový vrah v dovolenkovém ráji?! Za měsíc už tři zavražděné ženy
V letovisku Puerto Vallarto v Mexiku panují obavy z řádění sériového vraha. Během jediného měsíce zde někdo zavraždil už tři ženy. Úřady v tuto chvíli vyšetřují, zda spolu úmrtí souvisí.
Zavražděné ženy byly ve věku kolem 35 let a měly tetování, informoval deník New York Post. Úředníci dále varovali, že by mohl být na útěku sériový vrah. Možné souvislosti v tuto chvíli kriminalisté vyšetřují.
První ženskou oběť objevili 10. května poblíž známého vyhlídkového místa Rancho El Piruli. Druhou oběť našli na odpočívadle u silnice o týden později. Třetí ženu před pár dny objevili na prašné cestě ve čtvrti Parque Las Palmas.
Do této chvíle se nepodařilo totožnost zavražděných žen potvrdit. Vyšetřovatelé pracují také s možností, že ženy někdo zavraždil jinde, přičemž je následně převezl do Puerto Vallarta.
