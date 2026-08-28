Zemřel sériový vrah přezdívaný Lovec skalpů: Tajemství useknutých hlav si vzal do hrobu
Sériový vrah John Sweeney, známý jako Lovec skalpů či Vrah z kanálu, zemřel ve vězení. Za brutální vraždu dvou bývalých partnerek si odpykával doživotní trest bez možnosti propuštění. Ženy rozřezal a jejich ostatky skončily v kanálech v Londýně a Rotterdamu. Některé části těl se však nikdy nenašly a Sweeney až do smrti neprozradil, kam je ukryl.
John Sweeney zemřel 14. srpna ve věznici HMP Whitemoor v hrabství Cambridgeshire. Bylo mu 69 let a podle serveru Independent podlehl rakovině.
Odpykával si doživotní trest bez možnosti propuštění za vraždy bývalých partnerek Melissy Halsteadové (†33) a Pauly Fieldsové (†31). Na svědomí měl také brutální útok na zdravotní sestru Delii Balmerovou, jež jeho řádění přežila. Až do smrti neprozradil, kam ukryl chybějící části těl svých obětí.
Tělo modelky našli v kanálu
První prokázanou obětí byla americká modelka Melissa Halsteadová. Vrah ji připravil o život v roce 1990 a její rozřezané tělo skončilo v kanálu v nizozemském Rotterdamu. Chyběla hlava a ruce, což značně zkomplikovalo zjištění totožnosti.
Jméno oběti odhalily testy DNA až o 18 let později. Hlavu ani ruce se nikdy najít nepodařilo.
Partnerka našla náčiní na likvidaci mrtvol
O několik let později začal Sweeney žít se zdravotní sestrou Delií Balmerovou. Ta dlouho netušila, čeho je její partner schopný. Po zhruba třech letech vztahu však pod jeho postelí objevila schované gumové a chirurgické rukavice, velký plastový pytel, lano a pilu.
Balmerová později nález popsala jako „sadu na odstranění mrtvoly určenou mně“. Partner ji následně spoutal, opakovaně znásilnil a začal se jí chlubit vraždami svých předchozích známostí.
Jeho násilí vyvrcholilo v roce 1994. Balmerovou napadl sekerou a nožem. Probodl jí plíci, způsobil rozsáhlá zranění hlavy, zlomil obě ruce, bodl ji do prsu a stehna a usekl jí malíček. Žena navzdory vážným zraněním přežila. Útočník poté zmizel a šest let unikal policii.
Na útěku zavraždil Paulu
Během let na útěku se seznámil s trojnásobnou matkou Paulou Fieldsovou. Ta zmizela v roce 2000. Části jejího těla objevili v únoru následujícího roku v šesti taškách plovoucích v Regent's Canal v severním Londýně. Ani její tělo nebylo kompletní. Chyběla hlava, ruce a chodidla.
Policie brutálního vraha dopadla v roce 2001. Za pokus o vraždu Balmerové a další trestné činy dostal čtyři doživotní tresty. Z vražd Halsteadové a Fieldsové ho soud usvědčil až o deset let později.
Děsivé obrazy a básně
Vyšetřovatelé při prohlídkách jeho obydlí narazili na stovky násilných kreseb, obrazů a básní. Objevovaly se v nich zohavené ženy, oddělené části těl či krvavé sekery. Na jednom z obrazů se sám označil jako Scalp Hunter, tedy Lovec skalpů.
Jeho tvorba pomohla policii při vyšetřování. V jednom z morbidních veršů se zmiňoval také o Melisse a jejím rozřezání. Text doprovázela kresba zohaveného ženského torza v poloze připomínající způsob, jakým byly nalezeny její ostatky.
Obětí mohlo být více
Dvě prokázané vraždy nemusely představovat úplný výčet jeho zločinů. Policie Sweeneyho podezírala také v souvislosti se zmizením několika dalších žen, s nimiž měl na svých cestách po světě navázat vztah.
Mezi pohřešovanými spojovanými se samozvaným Lovcem skalpů byly Britka známá jako Sue, Brazilka Irani a Kolumbijka Maria. Za jejich případné vraždy však nikdy obviněn nebyl.
Jeho smrt tak znamená definitivní konec nadějí, že by vyšetřovatelům sám prozradil, kam ukryl chybějící ostatky zavražděných žen. Nezodpovězená zůstává také otázka, zda měl na svědomí další oběti. Tajemství, jež policii zaměstnávalo dlouhá desetiletí, si vzal do hrobu.
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