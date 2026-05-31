Podezřelého z vraždy chytili v Česku! Obětí je jeho příbuzná
Po násilné smrti 38leté ženy v Chemnitzu zadržela česká policie 45letého podezřelého na dálnici v České republice. V nedělním sdělení to uvedli němečtí policisté. Motiv útoku detektivové nadále vyšetřují.
Již dříve úřady uvedly, že žena byla příbuzná podezřelého. Konkrétní příbuzenský poměr na dotaz agentury DPA policie neupřesnila. Policisté dále uvedli, že muž zranil další 20letou příbuznou. Podezřelý i obě oběti jsou podle německé policie státními příslušníky Afghánistánu.
Z místa útoku muž podle úřadů ujel autem. Později jej policisté ze společného německo-českého centra Petrovice-Schwandorf vypátrali na dálnici v Česku. Česká policie je následně zadržela mezi Prahou a Brnem.
Muž zůstává v cele předběžného zadržení, uvedla policie. Následně má být převezen do Německa a předveden před vyšetřujícího soudce, dodala DPA. Kdy k tomu dojde, není jasné.
