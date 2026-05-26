Skutečný případ v kriminálce Odznak Vysočina: Milostný trojúhelník seniorů skončil vraždou

Odznak Vysočina inspirovala skutečná událost
Vrah Ladislav Ubl
Autor: Klára Jelínková - 
26. května 2026
05:00

Oblíbený seriál TV Nova Odznak Vysočina se v roce 2026 dočkal premiéry hned dvou na sebe navazujících sezón. V obou se scénáristé inspirovali také skutečnými případy. Nejinak tomu bylo i v šestém díle páté série. Nezvyklý seniorský milostný trojúhelník na Rokycansku skončil v roce 2023 brutální vraždou.

Na počátku roku začala nova vysílat už čtvrtou sérii Odznaku Vysočina, na kterou plynule navázala série pátá. Šestý díl této série nesl název Pozdní láska. Tým vyšetřovatelky Dany Skálové (Monika Hilmerová) v něm řeší brutální vraždu oblíbené starší Zdeňky. Kriminalisté postupně objevují, že žila v jakési seniorské polyamorii a její přítel pan Vilímek si obmotal kolem prstů nejen ji, ale i další ženy. Roky žil s manželkou, která o Zdence věděla. Vilímek dlouho vypadá nevinně, snaží se být milý a laskavý a má velice špatné zdraví. Jak se ale brzy ukáže, zdravotně na tom zase tak špatně není. Vyšetřovatelé přijdou na to, že vraždil právě on, protože se s ním Zdena chtěla rozejít.

Ač se tento případ může zdát poněkud přitažený za vlasy, scénáristé seriálu se inspirovali událostí, která se stala 22. května roku 2023 v Radnicích na Rokycansku. Oblíbenou vedoucí školní jídelny Zdeňku R. (†60) tam našli zavražděnou. 

Devíti bodnými ranami ve spánku ji zavraždil její milenec Ladislav Ubl, s  nímž se vídala tři roky. Údajně proto, že se s ním žena chtěla rozejít. Ubl měl přitom 22 let ještě další přítelkyni. Ta o jeho vztahu se Zdenkou věděla a nevyhovovalo jí to, proto mu nabídla, aby žil s milenkou, to ale Ubl odmítl. 

Vrah se částečně k činu přiznal, ale tvrdil, že ho milenka k aktu vyhecovala a že měl zatmění. „Řekla: ‚Ty vo*e, tys mě zabil.‘ Svezla se, oči šly v sloup. Pak jsem s ní cloumal a říkal: ‚Vzbuď se, ku*va, vzbuď se‘,“ emotivně popisoval  Ubl  soudu. V ložnici sebral ženin mobil, odjel k rybníku, tam vhodil nůž a telefon. Pak ještě vyhodil své oblečení.   

V přípravném řízení ale popsal situaci jinak. Ženu prý vzbudil a říkal jí, ať si najde jiného. Rozpory ve výpovědích vysvětloval zajímavě. Stejně jako seriálový Vilímek se i Ubl snažil hrát na hodného dědečka. „Oni ti policisté, co to se mnou sepisovali, byli takoví mazliví. Jako Křemílek a Vochomůrka, takoví dobří skřítkové, když mi něco řekli, tak jsem jim to odsouhlasil,“ tvrdil.

Blízcí zavražděné i kolegyně přitom popsali, že se Zdena Ubla bála a věděla, že když se s ním rozejde, zaútočí na ni.

Vraha soud poslal do vězení na 14 let, nicméně si neodseděl z trestu ani dva roky. Po pouhých 14 měsících byl odsouzený vrah propuštěn na svobodu kvůli zdravotnímu stavu a vrátil se do obce, kde zabíjel. Mezi místními to vyvolalo strach.

