Martin (19) ubodal muže v kravíně: Padl trest!

Martin (19) ubodal muže v kravíně
Martin (19) ubodal muže v kravíně
Martin (19) ubodal muže v kravíně
Martin (19) ubodal muže v kravíně
Martin (19) ubodal muže v kravíně
Aktualizováno -
4. června 2026
15:07
Autor: ČTK - 
3. června 2026
09:35

Za vraždu muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku uložil dnes olomoucký krajský soud Martinu Vítkovi (19) 17 let vězení. Mladík muže v bývalém kravíně po předchozí banální potyčce bodl kuchyňským nožem do krku. Podle kriminalistů si vraždu detailně dopředu připravoval. Vinu přiznal, činu však před soudem nelitoval. Rozsudek je pravomocný.

Znalci u něj shledali hrubou patologii osobnosti, psychiatr označil jeho pohyb na svobodě za jednoznačně nebezpečný pro společnost. Vítkovi hrozilo 12 až 20 let vězení. Podle soudce Jiřího Barboříka je polehčující okolností prohlášení viny a věk obžalovaného - vraždy se dopustil půl roku po dosažení plnoletosti. „Na druhou stranu bylo potřeba zohlednit jeho postoj k provedenému činu, kdy neprojevil sebemenší lítost a také reflexi jeho jednání, což muselo najít odraz ve výměře trestu. Ten byl ukládán nad polovinou trestní sazby,“ uvedl soudce. 

Vítek u soudu odpovídal laxně. „Je to v pohodě, nelituju toho,“ uvedl na dotaz soudce, jak se na čin dívá s odstupem času. Před osudným dnem mu prý poškozený chtěl dát facku, kterou však Vítek vykryl, a to byl podle něj důvod se mu revanšovat. V minulosti se léčil kvůli požívání alkoholu i drog.

Stejnou výměru trestu navrhoval také žalobce. Kromě sedmnáctiletého trestu za vraždu si mladík musí odpykat také 2,5 roku nepodmíněně za loupež a předchozí krádež, trest mu uložil okresní soud po podání obžaloby letos v květnu.

Vražda se stala loni na konci září. Podle žalobce Karla Studeného se obžalovaný rozhodl usmrtit muže kvůli předchozím neshodám. Vyzbrojený kuchyňským nožem s délkou čepele přes 20 centimetrů ho napadl ve starém kravíně. Na místo přijel podle spisu kolem půlnoci na ukradeném kole.

Policisté objevili zavražděného náhodou v opuštěném starém kravíně naplněném odpadky, v němž přebývají lidé ze sociálně slabého prostředí. Podezřelého policisté dopadli za sedm hodin, vraždu podle kriminalistů dopředu detailně plánoval tři dny. „Útok byl zákeřný, náhlý, nečekaný a smrtelný,“ řekl tehdy novinářům šéf odboru obecné kriminality olomoucké krajské policie Jan Lisický.

Podle znalkyně má muž minimální resocializační předpoklady, shledala u něj hrubou patologii osobnosti s nízkou adaptabilitou. „Zjistili jsme u něj zvýšený egocentrismus, bezohlednost vůči druhým, sklony k podrážděnosti, laxnost vůči sociálním normám. Obžalovaný nedisponuje očekávanou empatií, lítostí, soucitem, v osobnosti jsou shledávány i prvky narcistické,“ uvedla psycholožka Kateřina Vinklárková. K činu podle ní přispěla banální pohnutka, svou roli hrálo i jeho agresivní chování.

Podle psychiatra má muž smíšenu poruchu osobnosti. K jeho nápravě byl skeptický, riziko opakování tohoto společenského chování nelze podle něj léky eliminovat. Pokud jde o ochranu společnosti, zůstává v jeho případě jako jediná možnost zabezpečovací detence. „Jeho pohyb na svobodě je jednoznačně nebezpečný pro společnost,“ uvedl psychiatr Tomáš Novák.

Video  Policisté zadrželi trojici bezdomovců, po jejichž útoku zústal čtvrtý z nich v tratolišti krvi (duben 2026).  - Policie ČR
Video se připravuje ...
Martin (19) ubodal muže v kravíně
Martin (19) ubodal muže v kravíně
Martin (19) ubodal muže v kravíně
Martin (19) ubodal muže v kravíně
Martin (19) ubodal muže v kravíně

Témata:
vrahsoudnůžkravíndoznáníMartin VítekvraždaOlomoucký krajDlouhá Loučka
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Starý Buzerant ( 4. června 2026 09:10 )

až ho pustí, tak bude mít díru vyježděnou jak letenskej tunel 😁 😁

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

První pohled na bosse podsvětí Krejčíře: Bez vlasů, peněz a opuštěný
První pohled na bosse podsvětí Krejčíře: Bez vlasů, peněz a opuštěný
Aha!
Blesk Tlapky se vracejí: Psí festival na Vypichu spojí skvělou zábavu a pomoc zvířatům bez domova
Blesk Tlapky se vracejí: Psí festival na Vypichu spojí skvělou zábavu a pomoc zvířatům bez domova
Dáma
5 důvodů, proč je Alpbachtal ideálním cílem pro vaši příští rodinnou dovolenou
5 důvodů, proč je Alpbachtal ideálním cílem pro vaši příští rodinnou dovolenou
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Moskva poprvé přiznala problém klíčového pilíře ruské ekonomiky. Západ tuší, co za tím skutečně je
Moskva poprvé přiznala problém klíčového pilíře ruské ekonomiky. Západ tuší, co za tím skutečně je
e15
Zlín bere mladého stopera z Lyonu! Doporučil ho prý i Šulc. S kým klub už nepočítá?
Zlín bere mladého stopera z Lyonu! Doporučil ho prý i Šulc. S kým klub už nepočítá?
iSport
Rusové bojují za peníze, ne za vlast. Mrtvé krávy a zákaz sociálních sítí jim vadí víc než válka
Rusové bojují za peníze, ne za vlast. Mrtvé krávy a zákaz sociálních sítí jim vadí víc než válka
Reflex
Hudba v nitru země: Čarovné tóny rozezvučí jeskyně Moravského krasu
Hudba v nitru země: Čarovné tóny rozezvučí jeskyně Moravského krasu
Lidé a země