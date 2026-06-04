Martin (19) ubodal muže v kravíně: Padl trest!
Za vraždu muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku uložil dnes olomoucký krajský soud Martinu Vítkovi (19) 17 let vězení. Mladík muže v bývalém kravíně po předchozí banální potyčce bodl kuchyňským nožem do krku. Podle kriminalistů si vraždu detailně dopředu připravoval. Vinu přiznal, činu však před soudem nelitoval. Rozsudek je pravomocný.
Znalci u něj shledali hrubou patologii osobnosti, psychiatr označil jeho pohyb na svobodě za jednoznačně nebezpečný pro společnost. Vítkovi hrozilo 12 až 20 let vězení. Podle soudce Jiřího Barboříka je polehčující okolností prohlášení viny a věk obžalovaného - vraždy se dopustil půl roku po dosažení plnoletosti. „Na druhou stranu bylo potřeba zohlednit jeho postoj k provedenému činu, kdy neprojevil sebemenší lítost a také reflexi jeho jednání, což muselo najít odraz ve výměře trestu. Ten byl ukládán nad polovinou trestní sazby,“ uvedl soudce.
Vítek u soudu odpovídal laxně. „Je to v pohodě, nelituju toho,“ uvedl na dotaz soudce, jak se na čin dívá s odstupem času. Před osudným dnem mu prý poškozený chtěl dát facku, kterou však Vítek vykryl, a to byl podle něj důvod se mu revanšovat. V minulosti se léčil kvůli požívání alkoholu i drog.
Stejnou výměru trestu navrhoval také žalobce. Kromě sedmnáctiletého trestu za vraždu si mladík musí odpykat také 2,5 roku nepodmíněně za loupež a předchozí krádež, trest mu uložil okresní soud po podání obžaloby letos v květnu.
Vražda se stala loni na konci září. Podle žalobce Karla Studeného se obžalovaný rozhodl usmrtit muže kvůli předchozím neshodám. Vyzbrojený kuchyňským nožem s délkou čepele přes 20 centimetrů ho napadl ve starém kravíně. Na místo přijel podle spisu kolem půlnoci na ukradeném kole.
Policisté objevili zavražděného náhodou v opuštěném starém kravíně naplněném odpadky, v němž přebývají lidé ze sociálně slabého prostředí. Podezřelého policisté dopadli za sedm hodin, vraždu podle kriminalistů dopředu detailně plánoval tři dny. „Útok byl zákeřný, náhlý, nečekaný a smrtelný,“ řekl tehdy novinářům šéf odboru obecné kriminality olomoucké krajské policie Jan Lisický.
Podle znalkyně má muž minimální resocializační předpoklady, shledala u něj hrubou patologii osobnosti s nízkou adaptabilitou. „Zjistili jsme u něj zvýšený egocentrismus, bezohlednost vůči druhým, sklony k podrážděnosti, laxnost vůči sociálním normám. Obžalovaný nedisponuje očekávanou empatií, lítostí, soucitem, v osobnosti jsou shledávány i prvky narcistické,“ uvedla psycholožka Kateřina Vinklárková. K činu podle ní přispěla banální pohnutka, svou roli hrálo i jeho agresivní chování.
Podle psychiatra má muž smíšenu poruchu osobnosti. K jeho nápravě byl skeptický, riziko opakování tohoto společenského chování nelze podle něj léky eliminovat. Pokud jde o ochranu společnosti, zůstává v jeho případě jako jediná možnost zabezpečovací detence. „Jeho pohyb na svobodě je jednoznačně nebezpečný pro společnost,“ uvedl psychiatr Tomáš Novák.
až ho pustí, tak bude mít díru vyježděnou jak letenskej tunel 😁 😁