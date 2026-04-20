Nájemný vrah umlátil Hanu tyčí: Manžel za smrt své ženy zaplatil 150 tisíc?!

Vraždu Hany (†49) si objednal manžel Pavel?! Nájemný vrah s ním pracoval v kravíně!
Vraždu Hany (†49) si objednal manžel Pavel?! Nájemný vrah s ním pracoval v kravíně!
Zavražděná Hana (†49)
Manžel Pavel S., který si měl vraždu ženy objednat za úplatu
Manžel Pavel S., který si měl vraždu ženy objednat za úplatu
Autor: Nicole Kučerová - 
20. dubna 2026
18:48

V Pardubicích začal soud spojený s nájemnou vraždou na Chrudimsku z loňského roku. Pavel měl pro manželku Hanu objednat u známého vraždu za 150 tisíc korun! Pachatel se u soudu přiznal, zatímco manžel odmítá jakoukoliv spojitost. Loni v květnu měl vrah nevinnou ženu umlátit tyčí a pohřbít o 20 kilometrů dál v lese. Roli údajně hrála nevěra.

Na začátku loňského června policie začala vyšetřovat okolnosti kolem zakopaného těla Hany (†49) nalezeného na Chrudimsku, asi 20 kilometrů od domova. Od první chvíle bylo jasné, že zemřela násilnou smrtí. Stopy vedly do rodinných kruhů, konkrétně k manželovi a rodinnému známému, který u manželů přebýval a vypomáhal v jejich kravíně.

„Podle zjištěných informací měl jeden z mužů za finanční obnos objednat usmrcení blízké osoby u jiného muže, který vraždu vykonal,“ uvedla tehdy policistka Iveta Kopecká. Oba muže poslal soud do vazby. V pondělí 20. dubna letošního roku začalo soudní jednání.

Mladší z obžalovaných se měl ke všemu doznat. Manžel zesnulé Hany, Pavel (52), měl komukoliv nabízet 150 tisíc korun za vraždu své ženy. Mladík údajně děsivou nabídku přijal. Hanu napadl u ní doma ocelovou tyčí, kterou ji devětkrát udeřil do hlavy, následně tělo zabalil do igelitů a ručníků, odnesl ho do auta a vrátil se zahladit stopy krve a moči. Tělo nebohé ženy odvezl asi 20 kilometrů daleko, kde ji pohřbil v lese. Po návratu získal slíbený finanční obnos, uvedlo CNN Prima News.

„O skutku nic nevím a nemám o něm žádné informace. Celá věc je pro mě a mou rodinu citlivá. Využívám svého práva a nebudu vypovídat. Výslovně prohlašuji, že se necítím vinen. Nikdy jsem si vraždu manželky neobjednal,“ bránil se u soudu obžalovaný Pavel. Podle výpovědi se měl s Hanou občas hádat, ale měl ji mít rád. Podle mladíka byla údajně motivem opakovaná nevěra ze strany manželky.

Výslech svědků a názory odborníků by mohly odhalit nové informace. Hlavní líčení je v Pardubicích naplánované do pátku. Dvojici obžalovaných hrozí až 20 let pobytu za mřížemi, případně výjimečný trest.

Vraždu Hany (†49) si objednal manžel Pavel?! Nájemný vrah s ním pracoval v kravíně!
Vraždu Hany (†49) si objednal manžel Pavel?! Nájemný vrah s ním pracoval v kravíně!
Zavražděná Hana (†49)
Manžel Pavel S., který si měl vraždu ženy objednat za úplatu
Manžel Pavel S., který si měl vraždu ženy objednat za úplatu

